شكرا لقرائتكم خبر عن اللوز وجبة خفيفة صحية لفقدان الوزن.. اعرف فوائدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد باحثون من جامعة جنوب أستراليا على أهمية تناول اللوز لتخفيف الوزن، حيث إنه غنى بالبروتين لفقدان الوزن، وذلك لأن البروتين يقلل من جوعك ويجعلك تشعر بالشبع، مما يساعدك على إنقاص الوزن.

وفقا لموقع " healthsite"، في الدراسة، وجد الباحثون أن إدراج اللوز في نظام غذائي مقيد بالطاقة لم يساعد المشاركين على إنقاص الوزن فحسب، بل أدى أيضًا إلى تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

تعتبر المكسرات من الوجبات الخفيفة الصحية لإنقاص الوزن

وفقا للباحثة في جامعة جنوب أستراليا، الدكتورة شارايا كارتر، تعتبر المكسرات وجبات خفيفة صحية لأنها تحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف والفيتامينات والمعادن، وفيما يتعلق بالمحتوى العالي من الدهون في المكسرات، يقول الخبير إنها دهون غير مشبعة أو دهون صحية يمكنها تحسين مستويات الكوليسترول في الدم، وتخفيف الالتهاب، والحفاظ على صحة القلب.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول المكسرات يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، وهو أمر مفيد عندما تحاول إنقاص الوزن.

فوائد صحية أخرى تحصل عليها من تناول المكسرات

عند تناول المكسرات بانتظام، يحصل جسمك على هذه الفوائد الصحية:

تعتبر المكسرات مصدرًا رائعًا لمضادات الأكسدة، مثل البوليفينول، التي تساعد على تحييد الجذور الحرة التي قد تسبب تلف الخلايا وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض.

ومن المعروف أيضًا أن المكسرات تساعد في خفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

يمكن أن يساعد تناول المكسرات في خفض نسبة السكر في الدم وضغط الدم والعلامات الصحية الأخرى لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 ومتلازمة التمثيل الغذائي.

تشير الأبحاث إلى أن المكسرات قد تساعد في تقليل الالتهاب وتعزيز الشيخوخة الصحية.