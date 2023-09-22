7 أطعمة لحماية الكلى وتنشيطها

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

نصح أطباء وخبراء تغذية بتناول 7 أنواع من الأطعمة لحماية الكلى وتنشيطها، والحفاظ على صحتها وجعلها تعمل بشكل طبيعي وتغني عن الحاجة للتردد على الأطباء بين الحين والآخر.

وقال الأطباء إن الفواكه والخضراوات على رأس هذه الأطعمة كونها تحتوي بشكل طبيعي على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تعزز صحة الكلى، كما نصحوا بتناول الكرنب أو الملفوف؛ كونه من الخضراوات التي تحتوي على نسبة منخفضة من البوتاسيوم والألياف، وله خصائص مضادة للالتهابات تساعد في شفاء الكلى.

وأشاروا إلى أهمية الأعشاب والتوابل مثل: البقدونس، والكركم، والزنجبيل، لاحتوائها على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تفيد صحة الكلى، كما يمكن أن يكون تناول الثوم بشكل منتظم مفيداً لصحة الكلى لأنه غني بشكل طبيعي بمضادات الأكسدة والمكونات النشطة.

وأوصى الأطباء باختيار مصادر البروتين الخالية من الدهون مثل: الدواجن منزوعة الجلد، والتوفو، والفاصوليا، والحد من استهلاك اللحوم الحمراء؛ لأنها يمكن أن تكون قاسية على الكلى، داعين للإكثار من الأسماك الدهنية مثل: السلمون، والماكريل، والسردين؛ كونها تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميغا-3، والتي تفيد صحة الكلى.

وحث خبراء التغذية على تناول التوت لأنه غني بمضادات الأكسدة، فيمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب وحماية الكلى، كما أنه يحتوي أيضاً على مضادات الأكسدة بوفرة مما يساعد في تقليل الضرر الذي تسببه الجذور الحارة.