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شكرا لقرائتكم خبر عن الأطفال المصابون بالتهابات الصدر الأكثر عرضة لخطر انقطاع التنفس أثناء النوم والان مع تفاصيل الخبر
ووجد باحثون أستراليون أن الأطفال الذين يدخن آباؤهم أو يعانون من الربو لديهم أيضًا فرصة أكبر للإصابة بهذه الحالة الخطيرة خاصة أن المعاناة من الالتهاب الرئوي أو التهاب الشعب الهوائية المتكرر قبل سن السابعة تزيد من خطر الإصابة بأكثر من 20%.
وقالت الدكتورة شامارا سيناراتنا، من جامعة ملبورن: "لقد وجدنا ارتباطات جديدة بين ربو الأمهات وتدخين الوالدين والتهابات الجهاز التنفسي السفلية المتكررة قبل سن 7 سنوات مع انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم لدى البالغين.
"قد تكون هذه مفيدة للإشارة إلى خطر انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم في الممارسة السريرية وخلق الوعي واليقظة بين المجموعات المعرضة للخطر."
الاطفال اكثر عرضة لمشاكل صحية
وفي هذا الصدد، أوضح التقرير المنشور عبر موقع "Parenting" كل ما يخص التهابات الصدر عند الأطفال، وهي:
يمكن تصنيف التهابات الصدر إلى نوعين؛ التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي، وكلاهما شائع في الأطفال، لأن الجهاز المناعي لا يزال يتطور، وهم أكثر عرضة للعدوى في سن مبكرة.أعراض التهاب الصدر عند الأطفال
هناك بعض أعراض التهاب الصدر لدى الأطفال، وهي واضحة تمامًا إذا كان الطفل مصابًا بها، وهذه الأعراض تشمل:
-السعال والحمى التي تبقى لفترة طويلة.
-صعوبة في التنفس.
-انقطاع النوم.
-ارتفاع معدلات ضربات القلب.
-فقدان الشهية، والذي قد يكون مصحوبًا بالتقيؤ والغثيان.
-ألم في الصدر، والذي قد يؤثر أيضًا على البطن.
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