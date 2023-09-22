شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجب التوقف عن الذهاب للتمرين للأطفال في فصل الشتاء.. استشارى يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتار كثير من الأمهات مع دخول المدارس واقتراب فصل الشتاء حول هل يجب التوقف عن الذهاب للتمارين في فصل الشتاء أم لا؟، لذا نقدم في هذا التقرير رأى الطب حول أهمية الذهاب للتمارين وممارسة الرياضة فى كل وقت خلال العام، خاصة الأطفال.

وأوضح الدكتور محمد شبيب، استشارى الأطفال وحديثى الولادة، فى تصريح لـ"الخليج 365 " أن الرياضة تقوى مناعة الأطفال وتحسن استيعاب الجهاز التنفسي حتى فى فصل الشتاء.

وأكد أن السباحة من أفضل الرياضات التى تعزز مناعة الأطفال وتحسن اللياقة البدنية والعقلية، ونصح الأطفال مرضى الحساسية الاستمرار فى ممارسة السباحة حتى في الشتاء فهى أفضل للمناعة وتحسن أعراض الحساسية.

وأشار إلى أن السباحة لها فوائد صحية أخرى فهى تعزز صحة القلب، تحسن قدرة الرئتين، تحسن التركيز والانتباه، تعزز وظائف المخ، تقوى العظام والمفاصل.

وأوضح أنه على عكس ما يعتقد الكثيرون فإن ممارسة رياضة السباحة لا تؤدى لكثرة الإصابة بنزلات البرد في الشتاء بل تقوى المناعة وتقلل فرص الإصابة بالأمراض.