شكرا لقرائتكم خبر عن بحث يربط بين استهلاك الأطعمة والمشروبات فائقة المعالجة وخطر الإصابة بالاكتئاب لدى النساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير دراسة جديدة إلى أن استهلاك كميات كبيرة من الأطعمة والمشروبات فائقة المعالجة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب لدى النساء.

وتشير النتائج إلى أن هذا ينطبق بشكل خاص على استهلاك المحليات الصناعية والمشروبات المحلاة صناعيًا، وفقًا للدراسة التي نشرت في مجلة JAMA Network Open.

وفحصت الدراسة الأنظمة الغذائية لما يقرب من 32000 ممرضة في منتصف العمر كجزء من دراسة صحة الممرضات ، وكان أولئك الذين تناولوا أكثر من تسعة أجزاء في اليوم كانوا أكثر عرضة بنسبة 50٪ للإصابة بالاكتئاب من أولئك الذين تناولوا أربع حصص أو أقل.

ووفقًا للدراسة، فإن العلاقة بين الأطعمة فائقة المعالجة والاكتئاب لا تزال غير معروفة، ومع ذلك، تشير البيانات التجريبية الحديثة إلى أن المحليات الصناعية تثير انتقال البيورينرجيك في الدماغ، مما قد يؤدي إلى تطور الاكتئاب.

وقالت الدراسة: "المشاركين الذين تناولوا كميات كبيرة من الأطعمة المعالجة كان لديهم مؤشر كتلة الجسم أكبر، ومعدلات تدخين أعلى، وزيادة في انتشار الأمراض المصاحبة مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم واضطراب شحوم الدم وكانوا أقل عرضة لممارسة الرياضة بانتظام".

وقال المؤلف المشارك الدكتور أندرو تي تشان، أستاذ علم المناعة والأمراض المعدية في كلية هارفارد للصحة العامة في بوسطن وفقا لصحيفة USAY TODA، إن الأطعمة فائقة المعالجة ارتبطت منذ فترة طويلة بالالتهاب المزمن، الذي يرتبط بالاكتئاب، مضيفا أن التغيرات في ميكروبيوم الأمعاء الناجم عن تناول الأطعمة فائقة المعالجة قد ترتبط بالاكتئاب.

قد تميل الأطعمة فائقة المعالجة وأنواع الأطعمة التي يتناولها الناس إلى تعزيز سيطرة بعض البكتيريا أو الكائنات الحية الدقيقة الأخرى في الأمعاء، وقد ترتبط بعض هذه الكائنات الحية الدقيقة بالتهاب مزمن أو عوامل أخرى يمكن أن تؤدي إلى الاكتئاب. أو اضطرابات مزاجية أخرى.



دراسة عن اكتئاب النساء ما هي الأطعمة فائقة المعالجة؟ ما هي الأطعمة فائقة المعالجة؟

الأطعمة فائقة المعالجة هي الأطعمة التي تحتوي على القليل من الأطعمة الكاملة كثيفة الطاقة أو معدومة، فهي منخفضة الألياف، وتحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون والملح.

تشمل هذه الوجبات البيتزا المجمدة والوجبات الجاهزة للأكل والصلصات والأطعمة الترفيهية مثل البرجر بالجبن والهوت دوج والبطاطس المقلية والمشروبات الغازية والحلويات مثل الكعك والحلويات الدونات والآيس كريم والبسكويت الذي يتم شراؤه من المتجر. تحتوي العديد من هذه الأطعمة والمشروبات على مواد التحلية الاصطناعية.