شكرا لقرائتكم خبر عن خليه دايما فى مطبخك.. فوائد مذهلة للثوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعتبر الثوم من الأساسيات فى الكثير من الأطعمة، نظرا لمذاقه المميز فى الطعام وفوائده المذهلة للجسم.

وبحسب ما ذكره المركز الوطني للصحة التكميلية والتكاملية "إن سي سي آي إتش" الأمريكي، عبر موقعه الإلكتروني، يتم استخدام الثوم الطازج، ومسحوق الثوم، وزيت الثوم، لإضافة نكهة غنية للأطعمة.

من جهة أخرى ذكرت دراسة نشرها موقع "Better Health Channel" التابع لحكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية أن هناك فوائد عديدة للثوم، منها:

-قد يساعد على خفض نسبة الكوليسترول.

-مفيد للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع طفيف في ضغط الدم.

-يمكن أن يساعد في الحماية من السرطان.

-ويعرف الثوم أيضًا بفوائده في محاربة تصلّب الشرايين.

- مكمّلات الثوم قد تقلل من مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) لدى الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من الدهون في الدم.

-ينصح الخبراء بخلط الثوم مع تركيبات عشبية وغذائية جيدة، حيث يمكنك استخدام الثوم مع أنواع مختلفة من الحساء، والصلصات، والمكرونة، واللحوم، والدجاج، والمحار، والخبز، وغيرها.