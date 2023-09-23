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نصائح للتحكم فى مستويات السكر بالدم.. أبرزها التحكم فى الوزن

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القاهرة - سامية سيد - يعد تنظيم مستويات السكر في الدم أمرًا بالغ الأهمية، ويمكن أن يكون من خلال اتباع نظام غذائي متوازن لإبقائه تحت السيطرة، وفي كثير من الأحيان، قد نسرف في تناول الأطعمة مثل اللحوم المصنعة، واللبن الزبادي المحلى، ورقائق البطاطس، والبرجر، ومشروبات الطاقة، ما يساهم في زيادة نسبة السكر في الدم، وفقًا لما نشره موقع  OnlyMyHealth


 

وتقدم سميتا خانا روي شودري، استشارى التغذية في معهد Golf View للرعاية الصحية والأبحاث عدة نصائح آمنة وصحية لتناول الوجبات الخفيفة لمرضى السكري.

1 - اختر الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائيةعندما يتعلق الأمر بمرضى السكري، يجب تجنب الأطعمة المصنعة والسكرية، ويجب على المرء أن يختار الأطعمة الغنية بالألياف والكربوهيدرات المعقدة والتي تكون مشبعة ومفيدة للصحة.

2 - اختر الأطعمة منخفضة نسبة السكر في الدم

اختر الوجبات الخفيفة مثل الخضار والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات.

3 -  التحكم في الوزن، وهو أمر ضروري للعديد من مرضى السكري، لأن وزن الجسم الزائد يمكن أن يجعل مقاومة الأنسولين أسوأ.

4 - اختر الوجبات الخفيفة المعدة في المنزل

قم بإعداد الوجبات الخفيفة في المنزل، بهذه الطريقة، يمكنك التحكم في المكونات ويمكنك اتخاذ خيارات صحية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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