شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب الإصابة بالنوبات القلبية.. أبرزها الإرهاق والتوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في السنوات الأخيرة، تزايدت حالات وفاة الشباب بسبب النوبات القلبية، وتعد وفاة الأشخاص الذين يتوفون أثناء قيامهم بممارسة الرياضة نتيجة للنوبات القلبية من الاتجاهات الحديثة التي تتم ملاحظتها، وذلك وفقا لموقع "hindustantimes".

تعتبر التمارين الرياضية بشكل عام مفيدة للقلب، إلا أن التمارين المفاجئة والمكثفة يمكن أن تكون ضارة، وبعض الأعراض التي يتعرض لها الشخص تكون كالتالي:

-ألم في الصدر.

-الدوخة.

-ضيق التنفس.

وما إلى ذلك يمكن أن يعرض الشخص لخطر الإصابة بنوبة قلبية، ثم هناك أمراض القلب الأساسية التي يمكن أن تكون مؤثرة عندما يعاني الشخص فجأة من نوبة قلبية أثناء ممارسة المشي.

وحول ذلك أوضح الدكتور فيشال راستوجي، مدير أمراض القلب التداخلية في معهد فورتيس إسكورتس للقلب بالهند في نيودلهي، أسباب النوبات القلبية المفاجئة، ومنها:

-أمراض القلب الأساسية:

أحد الأسباب الرئيسية هو وجود أمراض القلب الكامنة، مثل مرض الشريان التاجي، الذي يضيق الأوعية الدموية التي تغذي عضلة القلب، وعندما تمارس الرياضة على جهاز المشي، يجب على قلبك أن يعمل بجهد أكبر، وإذا كان هناك انخفاض في تدفق الدم بسبب انسداد هذه الأوعية، فقد يؤدي ذلك إلى نوبة قلبية.

- الإرهاق:

عدم أخذ قسط كافي من النوم، بالإضافة إلى الإجهاد الشديد سواء عند ممارسة الرياضة اليومية، أو القيام بأنشطة مختلفة، قد يزيد من الضغط على قلبك، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى نوبة قلبية حادة، خاصة إذا لم يكن قلبك معتادًا على زيادة الطلب على الأكسجين والمواد المغذية.

- التوتر والقلق:

يمكن أن يلعب التوتر والقلق دورًا خطيرا، فممارسة الرياضة أثناء التوتر الشديد يمكن أن تسبب زيادة في هرمونات التوتر مثل الأدرينالين، والتي يمكن أن تضع ضغطًا إضافيًا على القلب.

-العمر وعلم الوراثة:

يمكن أن يساهم العمر وعلم الوراثة أيضًا فقد يكون بعض الأشخاص مهيئين وراثيًا لمشاكل القلب، ويمكن أن يزيد العمر من خطر الإصابة بأمراض القلب، مما يجعل الأفراد الأكبر سنًا أكثر عرضة للإصابة.



- الجفاف:

يمكن أن يؤدي عدم كفاية الترطيب إلى زيادة كثافة الدم، مما يجعل من الصعب على القلب ضخه، مما قد يؤدي إلى حدوث أزمة قلبية.

- الأسلوب غير السليم:

يمكن أن يؤدي الاستخدام غير الصحيح لجهاز المشي، مثل الوضع غير المناسب أو السرعة المفرطة، إلى إجهاد القلب والتسبب في حدوث إصابات.

- تجاهل الأعراض:

قد يكون تجاهل العلامات التحذيرية مثل ألم الصدر أو ضيق التنفس أو الدوخة أثناء استخدام جهاز المشي أمرًا خطيرًا. لا ينبغي أن تؤخذ هذه الأعراض على محمل الجد.

- العمر والجنس:

يميل الأفراد الأكبر سنًا والرجال إلى أن يكونوا أكثر عرضة لخطر الإصابة بالنوبات القلبية المرتبطة بالمشي. من المهم لهذه المجموعات توخي الحذر والتشاور مع مقدم الرعاية الصحية قبل بدء ممارسة روتينية مكثفة للتمارين الرياضية.

وللحد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية عند استخدام أجهزة المشي، يجب على الأفراد استشارة أخصائي الرعاية الصحية قبل بدء نظام تمرين جديد، ويجب عليهم أيضًا البدء ببطء، وزيادة الشدة تدريجيًا، والانتباه إلى أي علامات تحذيرية من الجسم.