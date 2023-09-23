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“الزنجبيل” يُعالج أمراض المناعة الذاتية

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أظهرت دراسة أجراها باحثون بجامعة كولورادو الأمريكية، أن المكملات الغذائية المُستخرجة من الزنجبيل تلعب دوراً محورياً في السيطرة على الالتهابات بين الأفراد الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية.

وأوضحت الدراسة أن مكملات الزنجبيل لها تأثير كبير على كبح “العدلات”، وهو نوع من خلايا الدم البيضاء، ما يجعلها أكثر مقاومة لأمراض المناعة الذاتية مثل مرض الذئبة، ومتلازمة مضادات الفوسفوليبيد، والتهاب المفاصل الروماتويدي.

ولاحظ الباحثون بعد إجراء التجارب السريرية، أن تناول مكملات الزنجبيل اليومية – 20 ملغم من الجينجيرول يوميًا – يزيد من مادة كيميائية داخل العدلات تسمى cAMP والتي تمنع استجابتها للمحفزات ذات الصلة بالمرض.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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