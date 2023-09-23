شكرا لقرائتكم خبر عن بحث جديد يكشف فوائد مكملات الزنجبيل لعلاج أمراض المناعة الذاتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف بحث جديد عن دور مهم يمكن أن تلعبه مكملات الزنجبيل في السيطرة على الالتهاب لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية، وذلك وفقًا لما ذكره موقع Medical Express.

وركز البحث المنشور في JCI Insight بدراسة تأثير مكملات الزنجبيل على نوع من خلايا الدم البيضاء تسمى العدلات، واهتمت الدراسة بشكل خاص بتكوين مصيدة العدلات خارج الخلية(NET)، والمعروفة أيضًا باسم NETosis وما قد يعنيه ذلك للسيطرة على الالتهاب.

ووجدت الدراسة أن استهلاك الزنجبيل من قبل الأفراد الأصحاء يجعل العدلات لديهم أكثر مقاومة لمرض NETosis يعرف "النيتوزس" وهو أمر مهم لأن الشبكات عبارة عن هياكل مجهرية تشبه شبكة العنكبوت وتعمل على تحفيز الالتهاب والتخثر"التجلط"، ما يساهم في العديد من أمراض المناعة الذاتية، بما في ذلك مرض الذئبة ومتلازمة مضادات الفوسفوليبيد والتهاب المفاصل الروماتويدي .



فوائد مكملات الزنجبيل لعلاج أمراض المناعة الذاتية

وقال كبير المؤلفين المشاركين كريستين ديمورويل، أستاذ مشارك في الطب في كلية الطب بجامعة كولورادو، إن هناك الكثير من الأمراض التي تكون فيها العدلات مفرطة النشاط بشكل غير طبيعي، لقد وجدنا أن الزنجبيل يمكن أن يساعد في كبح نيتوزس، وهذا مهم لأنه مكمل طبيعي قد يكون مفيدا في علاج الالتهابات والأعراض للأشخاص الذين يعانون من العديد من أمراض المناعة الذاتية المختلفة.

في تجربة سريرية، وجد الباحثون أن تناول متطوعين أصحاء لمكمل الزنجبيل يوميًا لمدة 7 أيام (20 ملجم من جينجيرول/ يوميا) عزز مادة كيميائية داخل العدلات تسمى cAMP. هذه المستويات العالية من cAMP تمنع بعد مرض النيتوزس وهو بأنه موت الخلايا المحددة للعدلات.

وأكد جيسون نايت، مؤلف مشارك كبير، أستاذ مشارك في قسم أمراض الروماتيزم في جامعة هارفارد: "يقدم بحثنا، لأول مرة، دليلاً على الآلية البيولوجية التي تكمن وراء خصائص الزنجبيل الواضحة المضادة للالتهابات لدى البشر .

ويقول الباحثون، إن العديد من الأشخاص الذين يعانون من حالات التهابية من المرجح أن يسألوا مقدمي الرعاية الصحية عما إذا كانت المكملات الغذائية الطبيعية يمكن أن تكون مفيدة لهم أم أنهم يتناولون المكملات الغذائية بالفعل، مثل الزنجبيل، للمساعدة في إدارة الأعراض، ولسوء الحظ، فإن التأثير الدقيق على المرض غالبًا ما يكون غير معروف، ويأمل الباحثون أن تقديم المزيد من الأدلة حول فوائد الزنجبيل، بما في ذلك الآلية المباشرة التي يؤثر بها الزنجبيل على العدلات، سيشجع مقدمي الرعاية الصحية والمرضى على مناقشة أكثر استراتيجية حول ما إذا كان تناول مكملات الزنجبيل كجزء من خطة العلاج الخاصة بهم يمكن أن يكون مفيدًا، لا يوجد الكثير من المكملات الغذائية الطبيعية، أوالأدوية الموصوفة في هذا الشأن، المعروفة بمحاربة العدلات المفرطة النشاط، لذلك، نعتقد أن الزنجبيل قد يكون لديه قدرة حقيقية على استكمال برامج العلاج الجارية بالفعل.

كخطوة تالية، يأمل الباحثون في إجراء تجارب سريرية للزنجبيل على المرضى الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية والالتهابات حيث يكون نشاط العدلات مفرطًا، مثل الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي ومتلازمة مضادات الفوسفوليبيد وحتى كورونا.