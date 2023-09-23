علاجات طبيعية لا تحتاج لوصفة طبيعية للتخلص من صداع الجيوب الأنفية



بيروت - نادين محمد - واحدة من الأمراض الأكثر شيوعًا هو التهاب الجيوب الأنفية والتي عادة ما ترتبط بالحساسية وتتضاعف في الانتقال بين الفصول. يرتبط التهاب الجيوب الأنفية بالصداع المتكرر، وعادة ما يظهر في شكل نبض وضغط في الرأس، يمتد إلى عينيك أو خديك أو جبهتك.

هناك عوامل عديدة وراء صداع الجيوب الأنفية أهمها تورم بطانة الأنف والجيوب الأنفية، مما يسبب ضغطاً وألماً في الوجه والرأس.

ترتبط آلام الجيوب الأنفية بالاحتقان الناتج عن نزلات البرد أو الحساسية، ويظهر في شكل ألم حول العينين الجبهة ومنطقة فوق الأسنان. يزيد ألم صداع الجيوب الأنفية في الصباح، وعند الانحناء، ورغم حجم الألم إلا أنه يمكن السيطرة على هذا الشعور من خلال بعض العلاجات الطبيعية.



آلية علاج صداع الجيوب الأنفية:



عند التهاب الجيوب الأنفية يمكن للمخاط الجاف والسميك في الأنف وممرات الجيوب الأنفية أن يشكل قشورًا تمنع تصريف الجيوب الأنفية وتحبس الفيروسات والجسيمات الأخرى.

في هذه الحالة يكون الترطيب أمر ضروري لتخفيف المخاط، وتسليك الممرات الأنفية. من الطرق الطبيعية و البسيطة لعلاج التهاب الأنف هو شرب الكثير من السوائل. كما يجب تجنب الهواء البارد والجاف.



علاج صداع الجيوب الأنفية:



1- محلول الماء المالح



"تعد المياه المالحة من أفضل وسائل تنظيف الأنف من الداخل، ومن ثم الحد من التهاب الجيوب الأنفية،والصداع الناجم عنها. يمكنكِ استخدام رذاذ الأنف الملحي الذي لا يستلزم وصفة طبية

يمكنكِ تحضير المحلول الملحي من خلال مزج 8 أونصات بالماء الفاتر المقطر أو المعقم. لا تستخدمي ماء الصنبور إلا إذا تم غليه لمدة دقيقة واحدة على الأقل، أضفِ نصف ملعقة صغيرة من الملح غير المعالج باليود وقليل من صودا الخبز .

الحساسية تسبب صداع الجيوب الأنفية- المصدر freepik

2- الكمادات الساخنة والباردة



يمكنكِ الاعتماد على منشفة ساخنة على عينيكِ وأنفكِ يمكن أن يساعد في تدفئة الممرات الأنفية وتخفيف الإفرازات. يمكنكِ أيضًا تبديل الكمادات الدافئة والباردة لتخفيف آلام الجيوب الأنفية وضغط الجيوب الأنفية.

الطريقة: ابدأي بوضع منشفة ساخنة أو منشفة ساخنة على الجيوب الأنفية لمدة ثلاث دقائق تقريبًا. ثم ضعي كمادة باردة على الجيوب الأنفية لمدة 30 ثانية. قومي بالتناوب مرتين أخريين، وكرري العلاج حوالي أربع مرات في اليوم.

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3- التوابل الحارة



يجد الكثير من الناس أن الطعام الحار مثل الفلفل أو الخردل الحار يفتح الممرات الأنفية ويمنحهم بعض الراحة من آلام الجيوب الأنفية. يرجع الفضل في ذلك إلى مادة الكابسيسين ، وهو العنصر النشط الموجود في الفلفل الحار، ودوره في تخفيف الألم.

يصيب صداع الجيوب الأنفية مقدمة الرأس وتحت العين- المصدر freepik



4- الأدوية



في حال عدم نجاح الطرق الطبيعية يجب استشارة الطبيب، الذي قد يصف أدوية متخصصة في علاج الالتهابات البكتيرية مثل المضادات الحيوية، عادة ما تختفي الالتهابات الفيروسية دون علاج.

قد يوصي الطبيب بأدوية أخرى لتخفيف الانزعاج، مثل:مضادات الهيستامين للوقاية من أعراض الحساسية، مزيلات الاحتقان لتقليل التورم في الأنف والجيوب الأنفية، مسكنات الألم لتخفيف آلام الصداع، والستيرويدات لتقليل الالتهاب .

المصادر:

clevelandclinic

webmd