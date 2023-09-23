شكرا لقرائتكم خبر عن صيام الماء.. يقلل الوزن ويعزز صحة الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل ترغب فى الحصول على صحة جيدة، وخالية من زيادة الوزن إذا عليك اتباع صيام الماء، الذي أوضحه موقع “everydayhealth”.



صيام الماء

وأشار التقرير إلى أن الصيام هو الامتناع عن تناول الطعام، ولكن صيام الماء هو نوع من الصيام وتمتنع فيه عن كل شيء عدا الماء، ويعد من الحيل الجيدة للتخلص والقضاء علي الوزن الزائد.

ووفقًا للتقرير المنشور، فإن صيام الماء يمكن أن يكون له فوائد صحية، فهو يقلال من التعرض للإصابة بالأمراض المزمنة ويساعد في التخلص من الوزن الزائد، ولكن يحذر الاستمرار عليه أكثر من 72 ساعة.

ومن فوائد صيام الماء، التي قدمها التقرير فهي كالتالي:

- خسارة الوزن.

- تعزيز صحة الجسم.

- إزالة السموم من الجسم.

- يقلل فرص الإصابة بالسرطان.

- يحد من الإصابة بأمراض القلب.

- يقلل حدة الإصابة بمرض السكر.

ويحذر على البعض اتباع صيام الماء، فأوضحها التقرير وهم:- مرضى السكري.

- اضطرابات تناول الطعام.

- الكبار في السن.

- الحامل.

- الأطفال. عن اتباع صيام الماء فيجب القيام بالتالي خلال فترة صيام الماء، لا يسمح للشخص بتناول أو شرب أي شيء عدا الماء، فعليك تناول من 2 إلي 3 لتر من الماء، ويستمر لمدة من 24 إلي 72 ساعة.

وبعد مرور فترة صيام الماء، يجب على الشخص أن يقاوم الرغبة الملحة لتناول كميات كبيرة من الطعام، ولذا يمكنك كسر حمية صيام الماء من خلال تناول وجبات صغيرة من الطعام الصحي.