الصحة العالمية توصى بمضاعفة الجهود لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول 2030

القاهرة - سامية سيد - وقد تم الترحيب بالإعلان باعتباره حافزًا حيويًا للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات كبيرة وجريئة وحشد الالتزامات السياسية اللازمة والاستثمارات المالية لتحقيق هدف التغطية الصحية الشاملة ضمن أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

وأضافت المنظمة، يقيس هدف التغطية الصحية الشاملة قدرة البلدان على ضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها، متى وأينما يحتاجون إليها، دون مواجهة صعوبات مالية، وهو يغطي السلسلة الكاملة للخدمات الأساسية بدءًا من تعزيز الصحة وحتى الوقاية والحماية والعلاج وإعادة التأهيل والرعاية التلطيفية، ومن المثير للقلق أن التقدم العالمي نحو التغطية الصحية الشاملة ظل راكدًا إلى حد كبير منذ عام 2015، قبل أن يتوقف في عام 2019.

وتتجلى أهمية الإعلان في الإحصائيات المذهلة، ما لا يقل عن 4.5 مليار شخص - أي أكثر من نصف سكان العالم - لن يحصلوا على تغطية كاملة من الخدمات الصحية الأساسية في عام 2021، وواجه مليارا شخص صعوبات مالية، مع دفع أكثر من 1.3 مليار شخص أو دفعهم إلى مزيد من الفقر لمجرد محاولتهم الحصول على الرعاية الصحية الأساسية، – حقيقة صارخة تتمثل في اتساع نطاق عدم المساواة في مجال الصحة.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "في نهاية المطاف، التغطية الصحية الشاملة هي" خيار سياسي"، "إن الإعلان السياسي الذي وافقت عليه الدول اليوم هو إشارة قوية إلى أنها تتخذ هذا الاختيار، لكن لا يتم فقط على الورق، يتم اتخاذها في قرارات الميزانية وقرارات السياسة، والأهم من ذلك كله، أنه يتم تحقيق ذلك من خلال الاستثمار في الرعاية الصحية الأولية، وهو المسار الأكثر شمولاً وإنصافًا وفعالية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

في الإعلان السياسي، التزم رؤساء الدول وقادة العالم باتخاذ إجراءات وطنية رئيسية، والقيام باستثمارات أساسية، وتعزيز التعاون الدولي والتضامن العالمي على أعلى مستوى سياسي لتسريع التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، باستخدام نهج الرعاية الصحية الأولية، لكي تكون الرعاية الصحية عالمية حقاً، يتطلب الأمر التحول من الأنظمة الصحية المصممة حول الأمراض إلى الأنظمة المصممة للناس، تعد الرعاية الصحية الأولية، وهي نهج لتعزيز النظم الصحية التي تركز على احتياجات الناس، واحدة من أكثر مجالات الاستثمار فعالية لتسريع التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة.

وأوضحت، تتمتع البلدان التي اتبعت نهج الرعاية الصحية الأولية بقدرة أفضل على بناء أنظمة صحية أقوى وأكثر مرونة بسرعة للوصول إلى الفئات الأكثر ضعفًا وتحقيق عائد أعلى على الاستثمارات الصحية، والأهم من ذلك، أنها تضمن حصول عدد أكبر من الأشخاص على الخدمات الصحية الأساسية وتمكينهم من المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على صحتهم ورفاهتهم.

تشير التقديرات إلى أن هناك حاجة إلى استثمار إضافي يتراوح بين 200 و328 مليار دولار أمريكي سنويًا لتوسيع نطاق نهج الرعاية الصحية الأولية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل (على سبيل المثال، ما يصل إلى حوالي 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني)، ومن الممكن أن يساعد ذلك النظم الصحية على تقديم ما يصل إلى 90% من الخدمات الصحية الأساسية، وإنقاذ حياة ما لا يقل عن 60 مليون شخص، وزيادة متوسط ​​العمر المتوقع بمقدار 3.7 سنوات بحلول عام 2030.

وتقدم منظمة الصحة العالمية، من خلال شبكتها التي تضم أكثر من 150 مكتبًا قطريًا و6 مكاتب إقليمية، الدعم الفني لتسريع إعادة التوجيه الجذري للأنظمة الصحية من خلال النهج التي تركز على الرعاية الصحية الأولية، وتضمن التوجيه المعياري القوي لتتبع التقدم المحرز في المساءلة والتأثير.

وتثني منظمة الصحة العالمية على الدول الأعضاء لموافقتها على الإعلان السياسي الثاني لاجتماع الأمم المتحدة الرفيع المستوى بشأن التغطية الصحية الشاملة، والذي تم إعداده من خلال عملية تشاورية واسعة النطاق، وتلتزم منظمة الصحة العالمية التزاماً كاملاً بالعمل مع الدول الأعضاء والشركاء لتكثيف الإجراءات السياساتية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لتوسيع نطاق تغطية الخدمات، وضمان الحماية المالية، وتشكيل هيكل التمويل للاستثمار بشكل أكبر وأفضل في الصحة.

بمجرد اعتماد الإعلان السياسي من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، سيتم رصد الإعلان السياسي بانتظام لتنفيذه لتحديد الثغرات والحلول لتسريع التقدم، ومناقشته في الاجتماع الرفيع المستوى التالي المخصص للأمم المتحدة في عام 2027.