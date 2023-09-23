شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراط فى تناول الملح يؤثر على جسمك.. يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الملح هو معدن يتكون بشكل رئيسي من كلوريد الصوديوم، يستخدم عادة كتوابل ومواد حافظة في الطعام، يعتبر الملح ضروريًا لأجسامنا لأنه يساعد في الحفاظ على توازن السوائل ووظيفة الأعصاب وتقلص العضلات، ومع ذلك، فإن استهلاك الكثير من الملح يمكن أن تكون له آثار سلبية على صحتنا، ويرتبط الإفراط في تناول الملح بارتفاع ضغط الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، يمكن أن يساهم أيضًا في مشاكل الكلى، وفقدان العظام، واحتباس السوائل، ويؤثر على إحساسنا بالعطش والتذوق، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

10 طرق يمكن أن يؤثر بها تناول الكثير من الملح على صحتنا:

1. ارتفاع ضغط الدم

أحد أهم آثار تناول الملح الزائد هو زيادة ضغط الدم، يحتوي الملح على الصوديوم، وعندما نستهلك الكثير من الصوديوم، يحتفظ الجسم بالمياه، مما يرفع حجم الدم ويضغط على الأوعية الدموية.

2. زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم الناجم عن الإفراط في تناول الملح إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية وفشل القلب.

3. تلف الكلى

تلعب الكلى دورًا حاسمًا في الحفاظ على توازن السوائل المناسب في الجسم، يمكن أن يؤدي استهلاك الملح الزائد إلى إجهاد الكلى وإضعاف وظيفتها، مما يؤدي إلى تلف الكلى بمرور الوقت.

4. احتباس الماء

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الملح إلى احتباس الماء في الجسم، مما يؤدي إلى الانتفاخ والتورم في أجزاء مختلفة من الجسم، مثل اليدين والقدمين والكاحلين.

5. هشاشة العظام

يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من الملح إلى زيادة إفراز الكالسيوم عن طريق البول، مما قد يؤدي إلى انخفاض كثافة العظام وزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام.

6. سرطان المعدة

أظهرت الدراسات أن اتباع نظام غذائي غني بالملح قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة، ربما بسبب وجود مركبات مسرطنة تتشكل أثناء هضم الملح.

7. ضعف الوظيفة الإدراكية

تشير الأبحاث إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالملح قد يؤثر سلبًا على الوظيفة الإدراكية، بما في ذلك الذاكرة ومدى الانتباه، مما قد يزيد من خطر التدهور المعرفي والخرف.

8. اختلال توازن السوائل

يمكن أن يؤدي استهلاك الملح الزائد إلى تعطيل توازن السوائل في الجسم، مما يؤدي إلى الجفاف أو الإفراط في شرب الماء، وكلاهما يمكن أن يكون له آثار ضارة على صحتنا العامة.

9. زيادة العطش

يعمل الملح كمنشط طبيعي للعطش، كما أن تناول الملح المفرط يمكن أن يجعلك تشعر بمزيد من العطش، مما يؤدي إلى زيادة استهلاك السوائل، مما قد يؤدي إلى تفاقم اختلال توازن السوائل.

10. ضعف حاسة التذوق

إن تناول مستويات عالية من الملح بانتظام يمكن أن يؤدي إلى إزالة حساسية براعم التذوق بمرور الوقت، مما يزيد من صعوبة تقدير النكهات الطبيعية للأطعمة وربما يؤدي إلى تفضيل الأطعمة الأكثر ملوحة.