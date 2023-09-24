تتبدل أحوال الطقس في فصل الخريف، وهذا يعني أن روتين العناية بالبشرة خاصتك، والبشرة الدهنية تحديداً، يجب أن يتغير أيضاً، تماشياً مع التغيرات الخارجية الجديدة التي تؤثر سلباً على بشرتك، في حال لم توفري لها الحماية اللازمة وتستخدمي مستحضرات العناية بالبشرة الملائمة أيضاً لنوعها ولمشاكلها. من هنا، رصدنا لك فيما يلي، روتين العناية بالبشرة الدهنية في الخريف، يجدد البشرة ويحافظ على صحتها ونضارتها.

الطقس والبشرة

هناك علاقة وثيقة ومترابطة بين الطقس والبشرة، إذ يؤثر الماء الموجود في الهواء على توازن الرطوبة في البشرة. فالمناخ الرطب يساعد في الحفاظ على نعومة البشرة وصحة مظهرها وامتلائها، فيما المناخ الجاف يؤدي إلى جفاف البشرة ويزيد من احتمال ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة. وبالتالي، تؤثر عوامل المناخ على البشرة بشكل مباشر. وفي الخريف تحديداً، يكون الطقس أكثر برودة واضطراباً، فتهب الرياح بقوة أكبر، وقد تختلف درجة الحرارة بشكل كبير من يوم إلى آخر، إذ تكون الأيام حارة ورطبة حيناً، وتكون هناك ليالٍ باردة وجافة حيناً آخر. ومع هذا التحول في الطقس، يجب على بشرتنا أن تتكيف، ولمساعدتها في ذلك، يجب أن نجري بعض التعديلات على روتين العناية بالبشرة الدهنية اليومي، نرصد في الآتي:

تنظيف البشرة

صحيح أن تنظيف البشرة هو إحدى أهم خطوات العناية بالبشرة الدهنية اليومية، خصوصاً أنها من أنواع البشرة الأكثر إفرازاً للزيوت والدهون، إلا أنه عليك في الخريف استخدام غسول للوجه بتركيبة لطيفة غير قاسية وتحتوي على مكونات تعمل على تنظيف وترطيب البشرة الدهنية في آن. وفي هذا الإطار، ننصحك باستخدام غسول الوجه Aveeno Clear Complexion من أفينو، لأنه يحتوي على حمض الساليسيليك الذي يساعد في معالجة حب الشباب من دون التسبب بتهيج واحمرار الجلد، وأيضاً يعمل على تنظيف عميق للبشرة من دون أن يتسبب بجفافها.

استخدام تونر الوجه

يساعد التونر البشرة الدهنية في الحفاظ على توازن درجة الحموضة فيها، كما يمنحها جرعة إضافية من الترطيب ويساعدها على مقاومة فقدان الرطوبة خلال الأجواء الباردة، ما يجعلها خطوة مهمة في روتين العناية بالبشرة الدهنية في الخريف. لكن، احرصي على اختيار أحد أنواع التونر الخالية من المكونات القاسية، والتي تحتوي على مواد مهدئة للبشرة. فعلى سبيل المثال، يمكنك تجربة تونر الوجه Clarifying Toner من مراد Murad، فهو يساعد على موازنة مستويات الأس الهيدروجيني ومستويات الرطوبة في البشرة، ويستعيد درجة حموضة البشرة PH الطبيعية، ما يساعد في منحها مظهراً منعشاً وحيوياً.

ترطيب البشرة

خلافاً لفصل الصيف الذي بالإمكان خلاله استخدام الزيت في ترطيب البشرة، يجب الحفاظ على رطوبة البشرة في الخريف من خلال استخدام كريم الترطيب؛ لأنه يكون أكثر فعالية وقدرة على ترطيب البشرة خلال الرياح الجافة والباردة التي تؤدي الى امتصاص الرطوبة من البشرة، تاركة وراءها بشرة جافاً ومتقشرة وأكثر عرضة للتجاعيد. علماً أن عدم ترطيب البشرة الدهنية بالكريم الملائم يؤدي الى تعزيز إفراز الجلد مزيداً من الزيوت والدهون. ننصحك بتجربة كريم الترطيب Brightening Moisturizing Cream من برتس بيز Burt's Bees، فهو يحتوي على حمض الهيالورونيك والجليسرين اللذين يرطبان البشرة، وعلى النياكيناميد الذي يسهم في توحيد لونها، والأهم أنه لا يسد مسامات البشرة.

تقشير البشرة

ينصح الخبراء بالتخفيف من القيام بتقشير البشرة خلال فصل الصيف. لكن على العكس من ذلك، يجب تقشير البشرة بشكل منتظم في الخريف من مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع، خصوصاً أن أشعة الشمس تترك آثارها على البشرة بشكل واضح جداً مثل البقع الداكنة والنمش. فالتقشير هو أفضل طريقة لتجديد البشرة والتخلص من طبقات الجلد الميت المتكدسة على سطح البشرة، وتوحيد لونها. لكن كوني حريصة على اختيار مقشر بتركيبة لطيفة. ننصحك بتجربة مقشر الوجه Differin Acne Treatment Ge من ديفرن، فهو غني بالريتينول الذي يعد من أكثر المكونات فعالية في تقشير البشرة الدهنية من دون أن يؤذيها أو يسبب أي آثار جانبية عليها.

تقليص حجم المسامات

كونك تتعرقين أكثر في الصيف، تميل مسامات بشرتك إلى التوسع. لذلك، احرصي على تقليص حجمها في فصل الخريف من خلال استخدام أنواع ماسك الوجه الملائمة، مثل ماسك الطين، فهو يمتص الزيوت الزائدة من البشرة ويسحب كل المواد اللزجة المتغلغلة في المسامات، ما يؤدي إلى تقليص حجم المسام وتعزيز مظهر البشرة. ننصحك بتجربة ماسك الطين Cetaphil Pro DermaControl Purifying Clay Mask من سيتافيل، فهو ينقي البشرة وينظف مساماتها وإزالة التراكمات، فيما يعمل على ترطيب البشرة وتحسين ملمسها.

سيروم الوجه

لا يمكن أن يكتمل روتين العناية بالبشرة الدهنية في الخريف من دون استخدام سيروم الوجه. ومن المفضل دائماً اختيار السيروم الغني بحمض الهيالورونيك الذي يتغلغل داخل البشرة، فيعمل على ترطيبها في العمق وتعزيز إنتاج خلايا الجلد الجديد، بدلاً من الزيوت والدهون الزائدة، وتشكيل حاجز لحماية البشرة من السموم الناتجة من التلوث. ننصحك بتجربة سيروم الوجه Hyaluronic Concentrate Serum من إيسدين ISDIN، فهو عبارة عن جل مائي يوفر ترطيباً عميقاً للبشرة ويجعلها أكثر امتلاء وشباباً وحيوية، ويمنحها ملمساً ناعماً كالحرير، بفضل غناه بحمض الهيالورونيك ومستخلص البيومارين والببتيدات ومستخلص العدس.

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