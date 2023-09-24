على الرغم من أن معظم المواليد يأتون إلى الحياة بلا شعر، ولكن في حال وجود شعر للمولود؛ فمن السُنة النبوية الشريفة أن يتم قص شعر المولود، سواء أكان ذكراً أم أنثى، في اليوم السابع من ولادته، وكذلك يتم ذبح العقيقة، وهي الشاة التي تلد؛ ابتهاجاً بمولده ولدفع الشر والأذى عنه، ولذلك فقد سادت عادة حلق شعر المولود، ويتم استخدام عدة أدوات لذلك ومنها المُوْسى.. فهل هناك فوائد لحلاقة شعر المولود بالمُوْسى تحديداً، كما يشاع بأن ذلك من شأنه أن يَزيد من كثافة شعر المولود، ولذلك فقد التقت في حديث خاص بها، بالدكتور باسل لبيب، اختصاصي طب الأطفال وحديثي الولادة؛ حيث أشار إلى العلاقة بين حلاقة شعر الطفل الرضيع وزيادة أو قلة كثافته.. كالآتي:

العوامل التي تتحكم في كثافة شعر الطفل

يجب أن تعرف الأم أن شعر الطفل من حيث كثافته ولونه وملمسه، يتحكم فيه العامل الوراثي في المقام الأول.

ولذلك فقصّ وحلاقة شعر المولود، لا يعني أن تحصلي على شعر ناعم للطفل أو على شعر أكثر كثافة.

فغالباً ما يرث الطفل مواصفات شعره من والديه، وكذلك من الأجداد.

ولذلك فقص شعر الطفل بحيث تبدو فروة رأسه، أو وضع أيّة وصفات على الشعر، مثل إذابة شعر طفل ناعم ودهان فروة شعر الطفل به، لا يؤدي لأن يظهر شعر طفلك ناعماً وكثيفاً.

وكذلك تلعب تغذية الطفل وصحته دوراً كبيراً في جمال ولمعان وصحة شعره؛ حيث إن سوء التغذية منذ الصغر، يؤدي لأن يصبح الشعر ضعيفاً ومتقصفاً وباهتاً.

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الحكمة من قص شعر المولود بعد ولادته

يحتوي شعر المولود على بعض الأوساخ العالقة بسبب الولادة، والتي قد تتبقى بقاياها رغم استحمام المولود؛ فيُفضَّل أن يُحلق الشعر.

تعمل حلاقة شعر المولود على تنشيط الغدد الموجودة في بصيلات الشعر وتقوّيها.

وتساعد حلاقة شعر المولود على تخلص بصيلات الشعر مما قد يعلق بها من سائل الرحم، الذي يمتصه الشعر؛ فيضعفه ويؤدي إلى تساقطه.

تعمل حلاقة شعر المولود على تقوية حاستي السمع والبصر؛ لأنهما من الحواس التي ترتبط بالرأس بخلايا عصبية كثيرة ومعقدة وقريبة من فروة الرأس.

الأداة المفضلة لحلاقة شعر الطفل الرضيع

يرى البعض أن حلاقة شعر رأس طفلك بالمُوْسى يَزيد من كثافة الشعر.. ولكن لم يثبت ذلك علمياً، وإن كان يُفضَّل أن يُحلق شعر المولود الذكر بالمُوْسى، وفي اتجاه نموّ الشعر؛ لكيلا يصاب بالجروح أو الخدوش.

وكما يعمل القص بالمُوْسى على زيادة نموّ الشعر، ويعمل أيضاً على زيادة كثافته؛ لأنه يقوّي البصيلات فتمتلئ الفراغات في فروة الشعر بشعر جديد وقوي.

أثبتت الأبحاث أن حلق شعر المولود الذكر بالمُوْسى يقلل من إصابته بالصلع حين يكبر في العمر.

أما حلاقة شعر البنت بالمُوْسى؛ فقد أثبتت الأبحاث أنها تحُد من تساقط الشعر وتلفه حين تكبر.

فوائد قص شعر طفلك في الصيف

طريقة حلاقة شعر المولود بالخطوات

قومي بدهن رأس المولود برغوة الصابون قبلَ البدء بالحلاقة.

تبدأ الأم بحلاقة شعر رأس المولود في اتجاه نمو شعر الطفل؛ لكيلا يصاب بجروح أو ندوب مؤلمة تسبب له البكاء.

تنظَّف أداة الحلاقة بالماء لإزالة الشعر عنها، ثم يتم استكمال الحلاقة.

يتم تنظيف رأس المولود باستخدام فوطة مبللة بالماء.

يفضَّل أن تقوم الأم بتحميم المولود وتغيير ملابسه؛ لأن الشعر القصير يكون مؤلماً جداً، ويسبب له الوخز مثل الإبر والدبابيس.

كما يجب تغيير ملابس الأم لكي تتخلص من بقايا الشعر التي قد تؤذي الطفل حين تحمله.

الوقت المفضل لحلاقة شعر الأطفال عامة

في حال قص شعر الطفل الرضيع أو الطفل في أيّة مرحلة عمرية في فصل الصيف، يعود الشعر لكي يسترد طوله في فترة أسرع من فصل الشتاء.

ويكون سهل التسريح؛ خاصة مع الشعور بالضيق من الحر.

ويمكن للشعر القصير أن يعطي مظهراً مرحاً.

يرتفع الشعر القصير عن العنق والكتفين؛ مما يقلل من الشعور بالحر.

والشعر الطويل يبدو مجهَداً ومتهالكاً بسبب تعرُّضه للجفاف.

ويمكن التحكم بالشعر القصير بسهولة في فصل الصيف؛ خصوصاً مع كثرة الاستحمام.

لا يحتاج الشعر القصير لكمية كبيرة من الشامبو ومستحضرات العناية في الصيف؛ حيث يشح الماء في بعض الأماكن.

وبالنسبة لقص الشهر خلال العام؛ فيفضَّل قص الشعر بعد ثلاثة الأيام البيض من الشهر الهجري؛ أيْ بعد اليوم الخامس عشر.

فمن المعروف أن الأيام البيض من الشهر الهجري هي الأيام 13-14-15منه.

من المعروف أن هرمونات جسم الأنثى تتغير في هذه الأيام الثلاثة، ولذلك يفضَّل أن يُقص الشعر بعد اليوم الخامس عشر.

وكذلك الأمر بالنسبة للأظافر؛ فيمكن قصها بعد اليوم الخامس عشر من الشهر الهجري.

يفضَّل أن ترددي دعاء قص الشعر عند قص شعر طفلتك أو طفلك، وهو: "اللهم زيّن طفلتي أو طفلي بالتقوى، وجنبها أو جنبه الردى".

كما يفضَّل أن يُدفن الشعر المقصوص والأظافر تحت شجرة.

لا تتخلصي من الشعر والأظافر في القمامة؛ لأنها تحمل جزءاً من طاقة طفلك؛ مما يشعره بالضعف والكسل.

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