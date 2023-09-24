شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض متحور كورونا الجديد "بيرولا".. تبدأ بسيلان الأنف والتهاب الحلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انتشر متغير كورونا الجديد "بيرولا" أو BA.2.86 فى عدد من دول العالم، وحذرت هيئة الخدمات الصحية البريطانية من الطفرات العالية لمتحور بيرولا وانتشاره بسرعة بين فئات المجتمع البريطانى، ويوضح هذا التقرير أعراض الفيروس بين الأشخاص، وذلك وفقا لما نشره موقع صحيفة ذى صن البريطانية thesun.

ويشير الدكتور إريك إيتنج، خبير المناعة، إلى أن أعراض بيرولا ليست نفس الأعراض النموذجية لكورونا التي كنا نراها من قبل، كالاحتقان الشديد فى الحلق، أو العطس المتكرر، ولاحظ من خلال الإصابات تتابع أعراض متحور كورونا" بيرولا" تظهر كالتالى:

سيلان الأنف

التهاب الحلق

ارتفاع درجة الحرارة

السعال المستمر

فقدان حاستي التذوق والشم

إرهاق الجهاز التنفسي العلوي

الصداع

التعب (معتدل أو شديد)

العطس