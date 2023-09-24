شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يجب على طفلك ممارسة الرياضة يوميا؟ اعرف 6 أسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير السمنة لدى الأطفال إلى الحالة التي يعاني فيها الطفل من كمية زائدة من الدهون في الجسم، مما قد يؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة، ويحدث هذا عندما يتجاوز السعرات الحرارية التي يتناولها الطفل استهلاكه للطاقة، مما يؤدي إلى زيادة الوزن، إحدى الطرق الفعالة لتقليل فرص الإصابة بالسمنة هي تطبيق نظام غذائي صحي في الروتين اليومي لطفلك وتشجيع ممارسة الرياضة اليومية، تساعد التمارين اليومية على مكافحة السمنة وتساعد أيضًا على تعزيز الصحة العامة لطفلك، وإليك أسباب ممارسة طفلك للتمارين الرياضية يوميًا ونصائح للحفاظ على روتين تمرين منتظم، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

فيما يلي 6 أسباب تدفع الأطفال إلى ممارسة الرياضة يوميًا:

1. إدارة الوزن

تساعد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام الأطفال على الحفاظ على وزن صحي، مما يقلل من خطر السمنة والمشاكل الصحية ذات الصلة مثل مرض السكري وأمراض القلب.

2. الصحة البدنية

تعمل التمارين الرياضية على تقوية العظام والعضلات، وتحسين لياقة القلب والأوعية الدموية، وتعزيز وظيفة المناعة، وتعزيز الصحة البدنية بشكل عام.

3. الصحة النفسية

يفرز النشاط البدني مادة الإندورفين التي تعمل على تحسين الحالة المزاجية وتقليل التوتر والقلق وأعراض الاكتئاب، مما يعزز الصحة العقلية للأطفال.

4. التطور المعرفي

تم ربط التمرين بتحسين الوظيفة الإدراكية، بما في ذلك تحسين الذاكرة والانتباه والأداء الأكاديمي لدى الأطفال.

5. المهارات الاجتماعية

تتيح المشاركة في الأنشطة البدنية مثل الرياضات الجماعية أو التمارين الجماعية للأطفال تطوير المهارات الاجتماعية والعمل الجماعي والتعاون والتواصل.

6. إنفاق الطاقة

تساعد التمارين المنتظمة الأطفال على حرق الطاقة الزائدة، مما يعزز أنماط النوم الأفضل ويقلل من خطر اضطرابات النوم.

نصائح للمساعدة في تنفيذ التمارين الرياضية في روتين طفلك:

1. كن قدوة

من الأرجح أن يشارك الأطفال في النشاط البدني إذا رأوا والديهم أو قدوة لهم يشاركون في التمارين، أظهر أهمية ممارسة الرياضة من خلال جعلها جزءًا منتظمًا من روتينك.

2. اجعل الأمر ممتعًا

دمج الأنشطة الممتعة في تدريبات الأطفال، اختر الأنشطة التي يحبونها ويجدونها مثيرة للاهتمام، مثل الرقص أو الفنون القتالية أو السباحة أو ركوب الدراجة، وهذا يزيد من احتمالية التزامهم بممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

3. حدد الأهداف وتتبع التقدم

شجع الأطفال على تحديد أهداف واقعية وتتبع تقدمهم، يمكن القيام بذلك عن طريق إنشاء نظام مكافآت أو استخدام متتبع اللياقة البدنية .

4. توفير مجموعة متنوعة

تشجيع مجموعة متنوعة من التدريبات لمنع الملل، إن التبديل بين الأنشطة مثل الرياضات الجماعية واليوجا وتدريبات القوة والتمارين الهوائية يبقي الأطفال منشغلين ومتحمسين للبقاء نشيطين.

5. التركيز على نقاط القوة والاهتمامات

حدد نقاط قوة طفلك واهتماماته وابحث عن التمارين التي تتوافق معها، إذا كانوا يستمتعون بالموسيقى، فقد يكون الرقص خيارًا جيدًا، عندما ينخرط الأطفال في الأنشطة التي يستمتعون بها، فمن المرجح أن يستمروا في القيام بها.

6. ضع توقعات واقعية

من الضروري وضع توقعات واقعية للأطفال، افهم قدراتهم البدنية وقيودهم، وقم بزيادة مستوى الصعوبة تدريجيًا كلما أصبحوا أقوى، إن تشجيع التقدم البسيط ولكن المستمر سيساعدهم على بناء الثقة وتجنب الإرهاق أو الإصابة.