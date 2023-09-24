شكرا لقرائتكم خبر عن طرق الوقاية من الإصابة بمرض الكبد الدهنى.. أبرزها التوقف عن التدخين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكبد هو أحد أعضائنا الحيوية، فهو مسؤول عن العديد من الوظائف الجسدية، من بينها إزالة السموم من الدم، وتحطيم الطعام لتحويله إلى طاقة، لذا فإن مرض الكبد الدهني هو أحد هذه المشاكل التي تحدث عندما يكون هناك الكثير من الدهون في الكبد، وذلك وفقا لما نشره موقع express.

وقالت باميلا هيلي، مديرة صندوق الكبد البريطاني، إن المملكة المتحدة تواجه أزمة أمراض الكبد، وسط تزايد حالات دخول المستشفيات المرتبطة بالسمنة في السنوات القليلة الماضية.

أعراض مرض الكبد الدهنى:

أوضحت مديرة الصندوق أن مرض الكبد الدهني في مراحله المبكرة، لا يسبب في كثير من الأحيان أي آثار جانبية، ولكن مع تطور المرض يمكن أن يؤدي إلى أعراض مثل اليرقان اصفرار الجلد، واصفرار العينين، وتورم في الساقين والكاحلين والقدمين والبطن، والضعف والتعب وفقدان الوزن غير المبرر، ويؤدى تطور الإصابة بمرض الكبد الدهنى إلى أن يصبح الكبد منكمشا، وهذا ما يسمى بـ"تليف الكبد".

طرق الوقاية من الإصابة بمرض الكبد الدهني :

قالت مؤسسة الكبد البريطانية، إن واحدا من كل ثلاثة أشخاص في المملكة المتحدة يعاني من مرض الكبد الدهني غير الكحولي في مرحلة مبكرة، والذي يمكن إبطاؤه إذا قاموا بإجراء تغييرات على نمط حياتهم.

1.فقدان الوزن

تنص هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) على أنه يجب أن تهدف إلى الوصول إلى مؤشر كتلة الجسم (BMI) من 18.5 إلى 24.9 لتقليل خطر الإصابة بهذه الحالة.

2.تناول نظام غذائي صحي

النظام الغذائى السليم يلعب دورا مهما فى عملية تقليل كمية الدهون المخزنة في الكبد.

3. ممارسة الرياضة بانتظام

يجب أن تهدف إلى ممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط المعتدل، مثل المشي أو ركوب الدراجات، كل أسبوع.

4.توقف عن التدخين

التوقف عن التدخين يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بمشاكل مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.