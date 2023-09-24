شكرا لقرائتكم خبر عن علشان المولد يعدى على خير.. استشارى تغذية تقدم نصائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من السنة للسنة بنستناها، فحلوى المولد ننتظرها دائما كل عام، فعلى الرغم أن بعض قطع حلاوة المولد موجودة بالأسواق طوال العام، ولكن علبة الحلوى وبهجتها وانتشارها بشكل كبير تكون مرتبطة بذكرى المولد النبوى الشريف، ولكن هل تناول حلاوة المولد تشكل خطورة على صحتنا وخصوصا أصحاب الأمراض المزمنة؟".

قالت الدكتورة ليندا جاد الحق، استشارى التغذية العلاجية والسمنة- كلية طب قصر العينى: "إن حلاوة المولد موسمية ولا يمكن أن نمنع أي شخص منها إلا في بعض الحالات المرضية، ولكن حتى أصحاب الأمراض المزمنة من الممكن أن يتناولوا حلاوة المولد ولكن بكميات محددة".

وأضافت: "عادة المصريين هي الكثرة في كل شيء، ولكن ذلك قد يعرض صحتهم للخطر، لذلك ينصح بشراء علبة الحلوى المعقولة وعدم الإفراط في الشراء، فحلاوة المولد صحية وغنية بالعناصر والفيتامينات التي تعزز صحة الجسم ولكن بنظام، فيجب أن نتناول 3 قطع يوميا لمدة أسبوع أو أسبوعين بالكثير، مع إدخال بعض العناصر الغذائية الأخرى في الجسم مثل الخضراوات والفواكه".