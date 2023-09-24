شكرا لقرائتكم خبر عن CNN: الولايات المتحدة تواجه عجزًا بالمضادات الحيوية مع بداية الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه الولايات المتحدة الأمريكية عجزًا في المضاد الحيوى مع قرب دخول موسم الشتاء، حيث لا توجد كمية كافية من المضادات الحيوية، وهو المضاد الحيوي الأكثر وصفًا في الولايات المتحدة، وذلك وفقا لما ذكرته شبكة CNN الإخبارية .



العجز فى المضاد الحيوى

ولا تزال التركيبات السائلة للدواء "المضاد الحيوى الشراب" علاجات الخط الأول للأطفال المصابين بالتهاب الحلق العقدي والتهابات الصدر والجيوب الأنفية وأوجاع الأذن، غير متوفرة، وفقًا لقاعدة بيانات نقص الأدوية التابعة لهيئة الأغذية والأدوية الامريكية "FDA".

وقال ديفيد مارجراف، عالم الأبحاث الصيدلانية في مشروع إمداد الأدوية بجامعة مينيسوتا، إن موسم أمراض الجهاز التنفسي قادم، وستكون هذه مشكلة كبيرة.

ووفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، لكن الأطفال الصغار غالبًا لا يستطيعون ابتلاع الحبوب ويعتمدون بدلاً من ذلك على السوائل.

ولم تقدم جميع الشركات المصنعة مسحوق المضادت الحيوية، الذي يتم مزجه لتكوين الشكل السائل "الشراب"، أسبابًا لهذا النقص، لا تزال معظمها تنتج المضاد الحيوي ولكن يتم تخصيصه لها، مما يعني أن عملائها لا يمكنهم طلب سوى كمية محدودة.

أثناء نقص الأدوية، يساعد التخصيص على ضمان عدم تمكن أي مشتري واحد من المطالبة بجميع الإمدادات المتاحة. ولكن هذا يعني أيضًا أن الصيدليات قد تنفد بسرعة، مما يخلق وضعًا محبطًا للآباء وأطباء الأطفال الذين تُركوا يبحثون عن أي مخزون متاح أو الذين يجب عليهم بعد ذلك الحصول على وصفة طبية تتحول إلى مضاد حيوي مختلف.

"عندما تكون هناك هذه الزيادات الكبيرة في أمراض الجهاز التنفسي الفيروسية، والتهابات الأذن، وكل الأشياء التي تأتي مع أشهر الشتاء في العام أو العامين الماضيين، فإن الطلب يفوق حقًا ما يمكن أن تنتجه سلاسل التوريد لدينا. وقال الدكتور روهان خازانشي، طبيب الأطفال والمقيم الطبي في مستشفى بريجهام للنساء في بوسطن: "نتيجة لذلك، يظهر النقص في جميع أنحاء البلاد ويؤثر على مرضانا".

وقالت إيرين فوكس، التي تتابع نقص الأدوية في جامعة يوتا: "ترفض الشركات إخبارنا بما يحدث". "نحن نتجه بالتأكيد إلى الموسم دون إمدادات جيدة من ادوية الشراب عن طريق الفم."

من المرجح أن يكون نقص المضادات الحيوية بنسبة 42٪ أكثر من الأنواع الأخرى من الأدوية، وفقًا لتقرير صدر عام 2022 من US Pharmacopeia

وكما هو الحال مع العديد من الأدوية الأخرى المعرضة للنقص، لأن المضادات الحيوية رخيص الثمن، إنهم لا يحققون أرباحًا لهذه الشركات، لذا فهم يركزون جهودنا على مجالات أخرى.

وقالت شبكة "CNN" الإخبارية إنه على الرغم من أن هيئة الأغذية والأدوية الامريكية "FDA" تراقب حالات نقص الأدوية وتبلغ عنها، إلا أنها تتمتع بسلطة محدودة لإصلاحها.

وقالت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية"FDA " في بيان إنها تتعاطف مع الأشخاص المتأثرين بالنقص وتبذل ما في وسعها للمساعدة، "على الرغم من أن الوكالة لا تصنع الأدوية ولا يمكنها مطالبة شركة أدوية بتصنيع دواء، أو إنتاج المزيد من الدواء، أو تغيير توزيع الدواء، إلا أنه يجب على الجمهور أن يطمئن إلى أن هيئة الأغذية والأدوية تعمل بشكل وثيق مع العديد من الشركات المصنعة والوكالات والمؤسسات، للآخرين في سلسلة التوريد لفهم وتخفيف ومنع أو تقليل تأثير الطلب المتقطع أو المتزايد على منتجات معينة.

وقال براي وخبراء آخرون إن ما تحتاجه الولايات المتحدة حقاً هو شخص أو مكتب في الحكومة يراقب إمدادات الأدوية، ويضمن حصول الولايات المتحدة على إمدادات كافية من الأدوية الأساسية عندما تكون البلاد في أمس الحاجة إليها.

قام خزانشي وزميله الدكتور رايان بروستر مؤخراً بدراسة التأثيرات السريرية لنقص المضادت الحيوية في الشتاء الماضي، ووجدوا أنه بعد أن أعلنت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية عن نقص في المضادات الحيوية في أكتوبر، انخفضت الوصفات الطبية له بأكثر من 90% مع تحول الأطباء إلى مضادات حيوية أقوى أحيانًا، يمكن أن تؤدي هذه البدائل إلى آثار جانبية أشد قسوة على المرضى ويمكن أن تساهم في مقاومة المضادات الحيوية.

وأضاف خازانشي: "ما يقلقنا إن الأمر لا يتعلق بالمضادات الحيوية، يتعلق الأمر بحقيقة أن لدينا نقصًا في الأدوية الأساسية بشكل معقول والتي يجب أن تكون متاحة على نطاق واسع، بعض الشركات المصنعة، ألقت باللوم في هذا النقص على زيادة الطلب بدلاً من عوامل أخرى مثل تأخير التصنيع أو صعوبة الحصول على المواد الخام.