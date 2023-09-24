شكرا لقرائتكم خبر عن نظام غذائى نباتى للرياضيين عالى البوتاسيوم لعلاج تشنج العضلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يؤدي الخروج لأول مرة في الجري لمسافات طويلة فى الشمس إلى تشنجات شديدة في الساق، وغالبًا ما تحدث هذه التشنجات العضلية بسبب فقدان الشوارد، خاصة البوتاسيوم، ويتواجد هذا المعدن بشكل طبيعي في الفواكه والخضراوات، ويعمل على إبقاء عضلاتك قوية وخالية من التشنجات، وفقًا لما نشره موقع "onegreenplanet".

البوتاسيوم

يعد البوتاسيوم أحد المعادن الأساسية في الجسم - سبعة معادن أساسية تتكون من الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والكبريت والصوديوم والكلوريد، وبالطبع البوتاسيوم والتي يحتاج فيها جسم الإنسان إلى 100 ملليجرام على الأقل يوميًا، لموازنة المعادن والسوائل داخل وخارج الخلايا، ويقلل من تأثيرات الصوديوم لتنظيم ضغط الدم، ويساعد على انقباض العضلات.

إن اتباع نظام غذائي متوازن وغني بالبوتاسيوم له مجموعة واسعة من الفوائد الصحية، من العضلات إلى العظام إلى القلب، وتبين أن الاستهلاك المناسب للبوتاسيوم يخفض ضغط الدم وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، ويمنع حصوات الكلى، ويساعد في الحفاظ على كثافة العظام، ويحمي العضلات، ويقلل من خطر الوفاة بشكل عام.

العثور على التوازن الصحيح

يحتاج الجسم البالغ إلى 100 ملليجرام على الأقل يوميًا فقط للحفاظ على تشغيل وظائف الجسم، تبلغ الكمية اليومية الموصى بها من البوتاسيوم للبالغين 4700 ملليجرام، ومع ذلك، وفقًا للمكتبة الوطنية الأمريكية للطب والمعاهد الوطنية للصحة، فإن 2٪ فقط من البالغين يصلون إلى هذه الحصة.

ومع ذلك، عليك أيضًا أن تكون حريصًا على عدم الإفراط في استهلاك البوتاسيوم، الكثير من البوتاسيوم يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة بما في ذلك حالة تسمى فرط بوتاسيوم الدم.

الأطعمة التي تحتوى على نسبة عالية من البوتاسيوم موز

لا تحتوي هذه الفاكهة اللذيذة على ما بين 420 إلى 806 ملليجرام من البوتاسيوم فحسب، ولكنها توفر أيضًا مجموعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية الأخرى مثل فيتامين C والفولات والكولين والمغنيسيوم والفوسفور وأحماض أوميجا الدهنية، على الرغم من أن الموز لن يخفف الألم والانزعاج الناتج عن تشنجات العضلات على الفور، إلا أنه يعد خطوة مهمة في الوقاية منها، إذا كنت تعاني من تشنجات العضلات المستمرة، فإن إضافة موزة يوميًا إلى نظامك الغذائي هي بداية رائعة

البنجر

هذا المصدر غير العادي للبوتاسيوم هو أحد أكثر المصادر وفرة، كوب واحد من البنجر الأخضر المطبوخ يوفر 1309 ملليجرام من البوتاسيوم، بالإضافة إلى 247 ملليجرام من الصوديوم و 97.9 ملليجرام من المغنيسيوم.

الباذنجان

الباذنجان هو عنصر أساسي في الأنظمة الغذائية النباتية، فهو مصدر رائع آخر للبوتاسيوم، في حين أن الباذنجان في شكله الخام يوفر 189 ملليجرام من البوتاسيوم ، فإن كوب واحد من الباذنجان المطبوخ لا يزال يوفر 122 ملليجرام .

بطاطا

توفر حبة بطاطس كبيرة مطبوخة مع القشرة 1600 ملليجرام من البوتاسيوم ، لا تتفوق البطاطس فقط على الخضار الأخرى في مستويات البوتاسيوم، ولكنها أيضًا مصدر كبير لفيتامين C والفولات والكولين والمغنيسيوم والكالسيوم والصوديوم.

الفاصوليا البيضاء

كوب واحد من الفاصوليا البيضاء النيئة يحتوي على 3626 ملليجرام من البوتاسيوم.