ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب

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القاهرة - سامية سيد - تنتشر حالات الإصابة بالنوبات القلبية بين الشباب مؤخرًا، وأحد العوامل الرئيسية وراء ذلك هو نمط الحياة غير الصحي، فى هذا التقرير نتعرف على طرق الوقاية من أمراض القلب، بحسب موقع تايمز أوف إنديا.



ممارسة التمارين الرياضية يقلل خطر الاصابة بامراض القلب

الإجهاد، والجهل بالمشاكل الصحية الأساسية، وسوء عادات الأكل والنوم، والتدخين وقلة النشاط البدني يمكن أن يؤدي إلى حالات النوبات القلبية المبكرة بين الشباب.





ممارسة الرياضة بانتظام يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية

ممارسة من 45 لـ60 دقيقة من التمارين النشطة والمخططة جيدًا مع مزيج من تمارين القوة والقلب والتدريب الوظيفي يؤدي إلى العمل بشكل رائع وهي كافية لشخص بالغ لبدء رحلة اللياقة البدنية، ولكن يجب أن تكون متوازنة مع سبع إلى ثماني ساعات من النوم، والوجبات في الوقت المناسب، واتباع نظام غذائي متوازن.

اتباع نظام غذائي صحي يلعب دورا حاسما

يمكن اتباع نظام غذائي متوازن وهو الخيار الأكثر أمانًا، فالالتزام بمواعيد الوجبات الصارمة أو الصيام لمدة تتراوح بين 14 إلى 16 ساعة يمكن أن يساعد أيضًا في الحفاظ على نمط حياة صحي، والنظام الغذائي المتوازن يحد من فرص نقص التغذية.

ابدأ رحلة لياقتك البدنية في وقت مبكرمن المهم جدًا أن تعتني بصحتك ولياقتك البدنية في وقت مبكر لإعداد جسمك للتغيرات الحتمية التي تأتي مع تقدم العمر. سواء كنت رجلاً أو امرأة، فسوف تخضع لبعض التغيرات الفسيولوجية والهرمونية والعاطفية مع مرور الوقت.