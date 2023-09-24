العلاقة بين تدليك أذن الطفل الخارجية وزيادة نسبة تركيزه

​تحرص كل الأمهات على زيادة نسبة تركيز طفلها، خاصة في البيت وبعد عودته من المدرسة، لأنه يجب أن يقوم بمراجعة الدروس التي تعلمها في ذلك اليوم، إضافة للاستعداد لدروس اليوم التالي، ولذلك فدائماً ما تبحث عن طرق ووسائل لزيادة التركيز عند طفلها، ولذلك وفي حديث خاص بها بخبيرة علم الطاقة المدربة لميس عيسى، والتي تشرح للأمهات ومن خلال نصائح مرتبطة بعلم الطاقة الصيني "الفينج شوي" العلاقة بين تدليك أذن الطفل الخارجية وزيادة نسبة تركيز، وكذلك نصائح من علم الطاقة الصيني لزيادة تركيز طفلك قد تغفلين عنها كالآتي:

فوائد تدليك أذن التلميذ الخارجية

لم يكن المعلم قاسياً ولا ظالماً حين كان يقوم بشد أذن التلاميذ الذين لا يركزون مع شرحه ويجذبها ويقوم بدعكها بين أصابعه بقوة، حتى تصبح حمراء، ولكن الغريب أن التلميذ يبدأ في الاستيعاب والفهم بعد هذه الحركة.

فقد أثبت علم الطاقة الصيني "الفينج شوي" أن هناك علاقة بين تدليك وفرك الأذن الخارجية والمسماة بالصوان وبين زيادة تركيز الطفل.

والواقع أن علم الطاقة الصيني قد أثبت أن تدلكيك نقاط مختلفة في الجسم يؤدي لعلاج وشفاء الكثير من الأمراض، وفي ذلك معجزات تشير إلى تقدم الطب الصيني.

ولذلك علمي طفلك أن يفرك أذنيه بهذه الطريقة ويمكنك أن تقومي بفركها له أنت أيضاً أي بجهة معاكسة، حيث يضع يده اليمنى على شحمة أذنه اليسرى، ويده اليسرى على شحمة أذنه اليمنى بنفس الوقت لمدة دقيقة، مما يفيد الجسم بتدفق الدم إلى القلب و الرئتين، فيزيد التركيز والنشاط وتتحسن الحالة النفسية للطفل ويقبل على التعليم والرغبة في الحصول على خبرات جديدة.

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أخطاء تقلل من تركيز طفلك

يرى خبراء علم الطاقة الصيني أنه يجب ألا تتركي مكتب الطفل في وسط الغرفة أو صالة المعيشة.

بل يجب على الطفل أن يجلس إلى المكتب، بحيث يستند ظهره إلى الحائط.

ويجب أن يكون مسنوداً إلى الحائط لكي يرتكز على شيء صلب ومتين، مما يوحي بقوة الطفل وقدرته على التركيز، وبقاء المعلومات في الدماغ لأطول مدة ممكنة.



والملاحظ أن الامهات يقمن بترك نوافذ البيت مفتوحة طيلة الوقت بحجة تهوية الغرف وإدخال الشمس والهواء وتجديده.

ولكن يرى خبراء علم الطقاة الصيني أنه يجب ألا تفتحي نوافذ البيت لفترة طويلة لكي لا تتبدد وتتلاشى طاقة طفلك.

ولا تقومي بتدريس الطفل أمام نافذة مفتوحة أو في غرفة كثيرة النوافذ عند الحفظ مثلاً، بل أتركي هذا المكان المفتوح عند الكتابة والنسخ فقط.

حاولي تهوية البيت بفتح النوافذ في الصباح الباكر، ثم يُعاد غلق النوافذ لكي نحافظ على طاقة أهل البيت ونشاطهم.

والملاحظ أن الأمهات حين يقمن باختيار تصميم وديكورات غرف الأطفال التي تحوي ركناً للمذاكرة يضعن رسومات لفراشات.

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ولكن خبراء علم الطاقة الصيني ينبهونك بألا ترسمي الفراشات ولا العصافير في الغرفة.

وبوجه عام لا تعلقي في غرفته أي صورة توحي بالطيران، لأنها توحي بتبدد طاقة طفلك.

ولا تضعي صوراً مرعبة لحيوانات مفترسة.

ولا تضعي له الأغطية التي تحتوي على صور حيوانات مثل الأسد والنمر؛ حيث تجلب له الأحلام المخيفة والكوابيس.

فرسم الفراشات والعصافير يوحي بالطيران والتشتت، مما يعني قلة التركيز.

وتقع الأم في أخطاء اخرى في غرفة طفلها، ولذلك لا تجعلي غرفة طفلك مخزناً لأشياء قديمة ومهملة كما تفعل الكثير من الأمهات.

وقومي بتغيير الستائر، بحيث تكون مشرقة الألوان.

ولا تضعي سرير طفلك تحت النافذة، ولا تضعيه أمام باب الغرفة لكي لا تبددي طاقته.

وتقوم الأمهات بتصرفات تؤدي لتبدد طاقة الطفل وكسله، مثل أن تضع الخف تحت سريره، ولذلك يجب إبعاد الخف المنزلي من جوار السرير.

ويجب أن تهتم الأم بإغلاق خزانة الملابس لكي لا تتسرب طاقة الطفل ويستيقظ نشيطاً ولديه قدرة عالية على التركيز في الصباح وهو في طريقه إلى المدرسة.

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