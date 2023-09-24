يعد الخمول والكسل من المشاكل الأكثر شيوعاً بين الأطفال والشباب الذين يتناولون الأطعمة المعبأة أو الوجبات السريعة؛ وذلك لأن هذه الأطعمة لا تحتوي على أي عناصر غذائية مفيدة، ويمكن أن تقوم الأمهات بإدراج بعض الأطعمة في النظام الغذائي للطفل لمحاربة الخمول والكسل. إليك، وفقاً لموقع "بولد سكاي" الهندي، 11 نوعاً من الطعام تمنح طفلك الطاقة وتحارب شعوره بالخمول:

1. البيض

يحتوي البيض على كمية كبيرة من البروتين الذي يساعد الجسم على الحصول على بعض الطاقة، ويمكن تقديم البيض لطفلك مسلوقاً أو على شكل عجة على مائدة الفطور.

2. السبانخ للحصول على الطاقة

تحتوي السبانخ على المغنيسيوم والحديد والبوتاسيوم فهي خيار جيد للحصول على الطاقة الكافية لجسم الطفل؛ ليقوم بوظائفه بنشاط والتخلص من الخمول والكسل طوال اليوم.

3. الحليب

يحتوي الحليب على نسبة عالية من الكالسيوم والذي يساعد في نمو العظام ويقوي جهاز المناعة، ويساعد الجسم على أداء وظائفه طوال اليوم دون تعب وكسل.

كما يحتوي الحليب على سكر اللاكتوز، والجلاكتوز، اللذيْن يعتبران من مصادر الطاقة التي تساعد على تنشيط المخ وتزيد من القدرة على التركيز، لذا يعد من المفيد تقديمه للطفل خلال وجبة العشاء أو الفطور، بالإضافة إلى أن الحليب يعد من المصادر الجيدة للبروتينات.

4. فول الصويا

يحتوي فول الصويا على نسبة كبيرة من البروتين، لذا فهو خيار جيد لتناوله للتخلص من الخمول والكسل لدى الأطفال. يمكن إضافة فول الصويا إلى الشوفان وتقديمه لطفلك، أو يمكن تناوله مسلوقاً أو مطبوخاً عن طريق إضافة الكاري، ويمكن أيضاً تناول حليب الصويا، فهو يحتوي أيضاً على كمية كبيرة من البروتين، مما يساعد على تقليل شعور الطفل بالكسل.

5. الفواكه الموسمية

تعد الفواكه مليئة بالعديد من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن، كما أنها تبقى أخف على معدة الطفل ويمكن هضمها بسهولة، ويعتبر التفاح والجوافة والليتشي واليقطين والبطيخ والبرتقال من أفضل الفواكه التي يمكن تقديمها للطفل للحصول على الطاقة؛ لاحتوائها على العديد من المركبات ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تحمي الطفل من الإجهاد التأكسدي، والذي يعزز الشعور بالتعب.

6. الأسماك

تحتوي الأسماك على اليود والبروتين، مما يساعد الجسم في الحصول على كمية كبيرة من الطاقة والتغلب على الخمول والحفاظ على وزن صحي للطفل، كما يساعد اليود على تحسين عملية الهضم، وتسريع معدل الأيض مما يزيد من نشاط الطفل وتقليل شعوره بالخمول، ويعد كل من سمك السلمون والتونة من أكثر الأسماك غنى بالعناصر الغذائية التي تساعد الطفل على تجنب الشعور بالكسل والخمول.

7. الموز

يحتوي الموز على كمية كبيرة من معدن البوتاسيوم، بالإضافة إلى الألياف والفيتامينات، التي تمنح الطفل الشعور بالطاقة وتقلل من شعوره بالخمول والكسل، لذا ينصح بتناول الطفل ثمرة من الموز في الصباح، ولكن يجب الاكتفاء بالسكريات الموجودة في الموز، وعدم تناول الطفل المزيد من الأطعمة الغنية بالسكر.

8. الشوفان هو أفضل مصدر للطاقة

يحتوي الشوفان على كمية كبيرة من الألياف، لذا يساعد تقديمه للطفل في الصباح على منح جسم الطفل العديد من العناصر الغذائية التي تمنح طفلك النشاط وتقلل من شعوره بالخمول، لكن يجب أن تنتبه الأم ألّا يكون الشوفان الذي يتناوله الطفل محلّى بالسكريات، بل يمكن للأم تحليته بالفواكه الطازجة؛ لتزويد الطفل بالفيتامينات أيضاً.

9. الماء بكميات كبيرة

تناول الطفل للماء بكميات كبيرة يعالج الخمول والكسل، ويمنح جسم طفلك الطاقة الكافية، لذلك يجب على الطفل تناول أكبر قدر ممكن من الماء؛ لمنح جسم الطفل النشاط والطاقة ومحاربة شعور الطفل بالخمول والكسل.

10. الدجاج لمنح الجسم الطاقة وتجنب الكسل

الدجاج هو بروتين خالٍ من الدهون، ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للطفل. يمكن للطفل أن يتناول الدجاج المسلوق أو المطبوخ، ومع ذلك يجب تجنب تقديم الدجاج المقلي له؛ فهو صعب الهضم وثقيل على المعدة، كما أنه يحتوي على الكثير من الدهون والملح، مما يتسبب في شعور الطفل بالثقل والخمول. الدجاج المقلي أيضاً يتسبب في إفراز الجسم لمادة أو هرمون السيروتونين، الذي يلعب دوراً رئيسياً في التأثير على بعض وظائف الجسم.

11. البطاطس

البطاطس من الخضروات التي يحبها الأطفال؛ لأنها لذيذة المذاق، ويمكن الاستعانة بها كوجبة للإفطار أو الغداء أو العشاء، أو حتى تناولها كوجبة خفيفة متكاملة القيم الغذائية. تحتوي البطاطس على الكربوهيدرات التي تساعد في زيادة مستوى الطاقة ومحاربة الكسل والتعب، لذا فإنها تعتبر وجبة غذائية كاملة؛ تساعد على النشاط والحيوية وخفة الحركة.

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