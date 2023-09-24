أفضل زيوت الجسم للتجنبي جفاف البشرة في الخريف

يعد موسم الخريف بداية درجات الحرارة الأكثر برودة والهواء الجاف، ما قد يؤدي في أغلب الأحيان إلى جفاف البشرة وبهتانها. ولمكافحة ذلك، ننصحك باستخدام زيوت الجسم الطبيعية، كطريقة رائعة لتغذية وترطيب البشرة.

جمعنا لكِ أفضل الزيوت الموجودة بالأسواق، للاستعانة بها في حماية بشرتكِ من الجفاف.

أفضل الزيوت الطبيعية لمنع جفاف البشرة في الخريف:

1. زيت الأرغان:

يعد زيت الأرغان خياراً شائعاً للعناية بالجسم خلال موسم الخريف، فهو غني بالأحماض الدهنية الأساسية، وفيتامين (E)، ما يساعد على ترطيب البشرة وحمايتها، والمحتوى العالي من الأحماض الدهنية في زيت الأرغان يغذي البشرة، ويساعد على استعادة حاجز الرطوبة الطبيعي، ما يمنع الجفاف. بالإضافة إلى ذلك، يعمل فيتامين (E) الموجود في زيت الأرغان كمضاد للأكسدة، ما يحمي البشرة من الجذور الحرة، ويقلل علامات الشيخوخة.

وأحد الأسباب التي تجعل زيت الأرغان مثالياً لفصل الخريف، هو طبيعته الخفيفة وسريعة الامتصاص، حيث يتم امتصاصه بسهولة في الجلد، ما يترك ملمساً ناعماً وليناً دون أي بقايا دهنية، وهذا يجعله مثالياً للاستخدام اليومي، خاصة خلال الأشهر الباردة، عندما يميل الجلد إلى أن يصبح جافاً وخشناً.

2. زيت الجوجوبا:

هو زيت ممتاز آخر للجسم في فصل الخريف، حيث يشبه إلى حد كبير الزيوت الطبيعية التي تنتجها بشرتنا، ما يجعله مرطباً رائعاً، ويسمح هذا التشابه لزيت الجوجوبا بالتغلغل بعمق في البشرة، ما يوفر ترطيباً وتغذية طويلَي الأمد. وسواء كانت بشرتك جافة أو دهنية، يمكن أن يساعد زيت الجوجوبا على تحقيق التوازن في إنتاج زيت البشرة، وتنظيم مستويات الرطوبة الطبيعية.

وبالإضافة إلى خصائصه المرطبة، يتمتع زيت الجوجوبا، أيضاً، بخصائص مضادة للبكتيريا، ويمكن أن يكون هذا مفيداً بشكل خاص للاتي يعانين بشرة معرضة لحب الشباب، لأنه يساعد على تقليل نمو البكتيريا المسببة لحب الشباب، ومنع ظهور البثور.

3. زيت الورد:

يتم استخراج هذا الزيت من بذور ثمر الورد، وهو غني بالأحماض الدهنية الأساسية، ومضادات الأكسدة، وفيتامين (A)، و(C)، وتعمل هذه العناصر الغذائية معاً لتعزيز تجديد البشرة وإصلاحها، ما يساعد على تلاشي الندبات وعلامات التمدد بمرور الوقت، ويساعد المحتوى العالي من فيتامين (أ) في زيت ثمر الورد، أيضاً، على تحسين مرونة الجلد وثباته، ما يقلل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

بالإضافة إلى خصائصه التي تعمل على إصلاح البشرة، فإن زيت الورد معروف، أيضاً، بتأثيراته المرطبة والمهدئة، إذ إنه يرطب البشرة بعمق، ما يجعلها أكثر نعومة، ويمكن أن يكون هذا مفيداً بشكل خاص خلال فصل الخريف، عندما يميل الجلد إلى الجفاف والتهيج، حيث تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في زيت الورد على حماية البشرة من الإجهاد التأكسدي والالتهابات، ما يعزز بشرة صحية وشابة.

أنواع الزيوت التي ننصحك باستخدامها في فصل الخريف:

1. Lake & Skye 11 11 Body Oil:

زيت الجسم من (11 11)، هو من الزيوت العطرية الراقية؛ لتعطير وتعزيز ترطيب الجسم، ويتكون من مزيج المسك مع الكهرمان الأبيض، ما يمنحكِ رائحة منعشة وقوية طوال اليوم، كما أنه غني بالأحماض الدهنية الأساسية ومخصب بفيتامين (E) المضاد للالتهابات. زيت الجسم هذا يغذي البشرة الجافة ويهدئها بشكل طبيعي، وتشمل المكونات، أيضاً، زيت اللوز الحلو، المعروف بتنعيم البشرة واستعادة الحواجز الواقية، ويحتوي زيت الجسم هذا على رائحة خفية، وهو المكمل المثالي لمجموعة العطور (11 11).

2. Augustinus Bader The Body Oil:

يتميز زيت الجسم بمركب (TFC8)، الحاصل على براءة اختراع للعلامة التجارية، وهو مزيج من الأحماض الأمينية والفيتامينات لتجديد الخلايا الأمثل، ولتزويد البشرة بترطيب عميق ودائم، وتتضمن هذه التركيبة، أيضاً، المواد الأساسية للعناية بالبشرة، مثل: السكوالين، وفاكهة الزيتون، وزيت الأرغان؛ للمساعدة في استعادة ليونة البشرة ونعومتها.

3. Kiehl's Creme de Corps Nourishing Dry Body Oil:

يعتبر زيت الجسم المغذي Kiehl's Creme de Corps Nourishing المنتج المفضل للنجمات ومشاهير هوليوود، لأنه يغرق الجلد بالترطيب والملمس الناعم، دون ترك بقايا دهنية لفترة طويلة على الجسم مثل الزيوت الأخرى، ويأتي المزيج المغذي والمهدئ من زيت بذور العنب والسكوالين في زجاجة رش، تفرق المنتج بالتساوي على الجلد، ويحتوي على رائحة جميلة تشبه الكوكيز، بفضل الفانيليا واللوز.

4. Bio-Oil Skincare Oil:

زيت الجسم (Bio-Oil)، هو منتج «الكل في واحد»، حيث يعالج الجفاف والملمس الخشن، وكذلك علامات التمدد والندوب، ويشمل مزيج الزيوت هذا: فيتامين (أ)، و(هـ)، والبابونج وزهرة الشمس والخزامى، وكلها تخدم أغراضاً عدة، حيث يساعد فيتامين (أ) على تجديد الجلد وإنتاج الكولاجين، في حين يساعد فيتامين (هـ) والبابونج على تقليل الالتهاب، وتقوية حاجز الجلد.

5. Tatcha Hinoki Body Oil:

ترطيب البشرة من الوجه إلى أخمص القدمين، باستخدام زيت الجسم «تاتشا هينوكي»، وهو زيت فاخر مصمم لجلب الإحساس باستحمام الغابات اليابانية إلى المنزل، ويعمل زيت الجسم هذا على حبس الرطوبة كجزء من روتين الحمام والجسم، وله نسيج غير دهني، يُمتص بسهولة في الجلد، وباستخدام مزيج زيت هينوكي الطبيعي، فإنه يسخر القوى العلاجية، للمساعدة على تهدئة العقل، وإيقاظ الحواس.

ويتميز، أيضاً، بمزيج الزيوت الأساسية لصحوة الغابات، والذي يتضمن: الأرز والهيبا، ويعزز الرفاهية، ويرفع المزاج، كما أنه يساعد على بقع خشنة ناعمة، ويشجع على مظهر أكثر سلاسة ومرونة، مع إشراقة حريرية.

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