طريقة تنظيف السرة للكبار بسيطة

السرة هي نَدَبة في البطن تشير إلى المكان الذي كان الحبل السري متصلاً به ذات يوم أثناء وجود الجنين في رحم الأم، وبعد الولادة لا تقدّم السُرّة أيّة وظيفة للجسم.

ويمكن أن تكون السُرّة مكاناً تتراكم فيه الأتربة والعرق والبكتيريا؛ خاصة إذا كانت قد اخترقت السُرّةَ ودخلت إلى تجويفها.. علماً بأن السُرّة تحتوي على أكثر من 67 نوعاً من البكتيريا.

في السطور التالية، نطلعكِ على طريقة تنظيف السُرّة للكبار:

سبب ظهور رائحة كريهة في السرة

يمكن أن تكون الإفرازات والروائح نتيجة لعدة عوامل مختلفة، على الرغم من أن روائح السُرّة الطفيفة عادةً ما تكون طبيعية، ولكن إذا كان لديكِ مزيجٌ من الرائحة الكريهة والإفرازات؛ فقد يكون ذلك علامة على:

- الإصابة بعدوى فطرية، أو عدوى الخميرة في سُرّة البطن.

- الإصابة بجرح أو كدمة حول أو داخل السُرّة.

- تراكم بسيط للعرق وأوساخ السُرّة.

- عدوى في سُرّة البطن.

- عدوى بكتيرية في زر البطن.

وقد تكون سُرّة البطن المتقشرة أو الملتهبة أو المسببة للحكة، مصابةً بالعدوى.

أعراض التهابات السرة

تشمل الأعراض الشائعة لعدوى السُرّة، أو رد الفعل التحسسي تجاه الثقب، ما يلي:

- احمرار الجلد وحكة حول السُرّة.

- روائح كريهة.

- التورُّم.

- إفرازات صفراء أو خضراء أو داكنة اللون.

- الألم المستمر؛ خاصة حول الثقب.

- تقرحات حول السُرّة أو ثقب.

في حالات نادرة، قد يعاني بعض الأشخاص من ظهور كتل تشبه الحجر داخل زر البطن، ويمكن أن تملأ تجويف السرة بأكملها، وتؤدي إلى العدوى والالتهاب وتقرُّح الجلد.. لهذه الأسباب، من المهم الحفاظ على زر بطنك نظيفاً قدْر الإمكان.

كيفية تنظيف السرة لدى الكبار

يزيل الاستحمام بالصابون والماء الوبر والأتربة وبعض البكتيريا من السُرّة؛ لذلك لا يوجد داعٍ لفركها، ولكن يجب عليكِ التأكد من أن الدش يزيل جميع الوبر والأتربة الواضحة في السُرّة أثناء الاستحمام.. وقد يحتاج أولئك الذين لديهم سُرّة أعمق، إلى أن يكونوا أكثر حرصاً على نظافة تجويف السُرّة، وإذا كانت لديكِ سُرّة تتسم بتجويف أكثر عمقاً، اتبعي الخطوات التالية لتنظيفها:

- اغمسي أصبعكِ أو قطعة قماش ناعمة في محلول من الماء المالح (حوالي ملعقة صغيرة من ملح الطعام في كوب من الماء الدافئ) ثم دلّكي الجزء الداخلي من السُرّة بلطف؛ فمن المفترض أن تؤدي هذه الخطوة إلى تفكيك الجراثيم التي يمكن أن تسبب الرائحة الكريهة.

- اشطفي السُرّة بالماء العادي، واتركيها حتى تجف.

- لا تضعي المستحضرات أو الكريمات على سُرّة البطن؛ إذ يمكن أن تساهم الرطوبة الزائدة في نمو البكتيريا أو الفطريات.

كيفية تنظيف ثقب سرة البطن

إذا كان لديكِ ثقب في السُرّة؛ فسوف تحتاجين إلى إيلاء اهتمام خاص لسُرّة البطن؛ لذا يمكنكِ استخدام نفس محلول المياه المالحة المذكور أعلاه، ولكن بللي قطعة قماش نظيفة في المحلول، ثم ضعيها على المنطقة ككمادة دافئة، عدة مرات في اليوم؛ لأن ذلك سيساعد في إزالة أيّة إفرازات أو قشرة، ويسمح لك بتحريكِ الإكسسوارات بلطف خلال الثقب.

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