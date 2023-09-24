عبارات تشجيعية للأطفال في الاختبارات

استقرار الطفل في سن البلوغ، يكون عادة نتيجة طريقة تربية والديه له في الصغر، ولهذا السبب من المهم اختيار الكلمات المشجعة المناسبة، والثناء عليه عندما يستحق ذلك، واستخدام اللغة التي تبني احترام الذات.

الأطفال الذين تمت الإشادة بجهودهم أصبحوا أطفالًا أكثر ميلاً إلى الاستمتاع بتحدي أنفسهم وتجربة شيء جديد، أو شيء أكثر صعوبة، خصوصاً في الاختبارات التي بدأت الكثير من المدارس بإجرائها، حيث يمكن للأمهات الاعتماد على هذه العبارات لتشجيع الطفل.

نحن فخورون بك

المهم هو أنك حاولت، رغم الصعوبة، وليس الدرجة التي تحصل عليها في النهاية.

نحن فخورون بك دائماً مهما كانت النتيجة.

لا داعي للخوف، لقد قمت بالدراسة والتحضير قدر استطاعتك وأكثر.

لقد عملت بجد للاستعداد لهذا الاختبار، أعلم أنك ستبذل قصارى جهدك.

قلق الامتحان

أعلم أنك قلق لأن الامتحان اقترب، إنه أمر طبيعي. فقط تأكد من مشاركة مخاوفك معي حتى أتمكن من مساعدتك.

ليس عليك أن تحصل على علامات عالية حتى أحبك أكثر مما أستطيع أن أخبرك به.

أنت قدوة لأصدقائك وإخوتك. إنهم جميعًا معجبون بالطريقة التي لا تستسلم بها أبدًا.

الجهد الذي بذلته

المجهود الذي تبذله أهم من النجاح في الامتحان..

يقول معلمك أنك كنت مميزاً في صفك، لذلك تذكر أن نتيجة الاختبار لا تعكس شخصيتك.

تبدو نتيجة الاختبار مهمة اليوم. لكن في المستقبل، لن تتذكر درجاتك ولكنك ستتذكر مدى الجهد الذي بذلته من أجلها.

لن نشعر بخيبة أمل فيك أبدًا. نحن نعلم مدى صعوبة اختباراتك.

سعادتك أهم

إذا بذلت قصارى جهدك، فسوف تحصل على علامة عالية مني بغض النظر عن نتيجة الاختبار.

هذا الاختبار مهم، لكن سعادتك أهم من أي اختبار.

العمل الجاد والتركيز لا يضيع أبدًا، وعدم الاستسلام هو أفضل سمة لديك.

أنا معجبة بأنك مجتهد ومن الأوائل في إدراك الأمور، نتيجة الاختبار لا تحدد من أنت.

تغيير المستقبل

افرد جناحيك وأحط نفسك بالمشاعر الإيجابية والأشخاص الذين يرفعون من معنوياتك.

توقف لفترة من الوقت، خذ راحة، نم قليلاً، وسوف تتحسن الأمور، وتصبح قادراً على إكمال دراستك.

النجاح ليس بعيدًا إذا واصلت السير نحو هدفك. أنا فخورة جدًا بكيفية قبولك لنتيجتك.

لا يمكنك تغيير الماضي، بالحصول على علامات أعلى، ولكن لديك القدرة على تغيير المستقبل والتفوق إذا أردت.

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