شكرا لقرائتكم خبر عن كم بيضة يمكن تناولها فى اليوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البيض مليء بالعناصر الغذائية الأساسية، مثل البروتين وفيتامين ب2 (الريبوفلافين) وفيتامين ب12 وفيتامين د والسيلينيوم واليود، كما أنه غني بالكولين والحديد والفولات، وكلها تساعد في الحفاظ على الصحة العامة، ويحتوي البيض أيضًا على الكوليسترول الصحى الذى يختلف عن الكوليسترول الموجود في الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المتحولة والدهون المشبعة التي تسبب الكثير من الاضرار وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth





وتحتوي البيضة الكبيرة على حوالي 186 ملليجرام من الكوليسترول، وكلها موجودة في صفار البيض، ويوصى خبراء التغذية بتناول بيضة واحدة كاملة يوميًا مع بياض بيض إضافي للبالغين الأصحاء، كما وجدت دراسة نشرت في المجلة الكورية لعلوم الغذاء للموارد الحيوانية أن تناول 2-7 بيضات أسبوعيًا ساعد في الحفاظ على مستويات عالية من الكوليسترول الصحى وتقليل خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي، في حين أن بيضتين أو أكثر يوميًا لم يكن لها أي آثار كبيرة .

وعلى الرغم من أن البيض يحتوي على كميات عالية من الكوليسترول، إلا أن الأبحاث تشير إلى أنه ليس له أي تأثير كبير على صحة القلب، ولا ينبغي الحد من تناول البيض لأنه يحتوي على قيمة غذائية عالية، ما يساعد في الحفاظ على الصحة العام، وأشارت دراسة حديثة إلى أن تناول البيض كان له تأثير بسيط على نسبة الكوليسترول بالنسبة لغالبية المشاركين ، ولم تجد أي صلة مهمة بين استهلاك البيض ومستويات الكوليسترول، أو معدلات الوفيات، أو أمراض القلب والأوعية الدموية الكبرى.

وتشير الأبحاث إلى أن صفار البيض يحتوي على كميات عالية من الكوليسترول الصحى، والتي يمكن استخدامها بالفعل لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية.