شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من حساسية الأسنان.. اعرف خطوات التبييض بطرق آمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التعامل مع الأسنان الحساسة مشكلة واسعة النطاق تظهر على شكل ألم حاد وعابر عند تناول الأطعمة والمشروبات الساخنة أو الباردة أو السكرية، من المهم تحديد سبب حساسية أسنانك، وتشمل العوامل الشائعة تسوس الأسنان أو مشاكل اللثة أو تآكل المينا أو جذور الأسنان المكشوفة، إن معالجة السبب الجذري أمر ضروري قبل البدء في أي مساعٍ لتبييض الأسنان، لأن إهمال القيام بذلك قد يؤدي إلى تضخيم حساسيتك ويؤدي إلى مزيد من تلف الأسنان، وفقا لما نشره موقع "hindustantimes".

تبييض الأسنان الحساسة

يعد معجون الأسنان المبيض المصمم خصيصًا للأسنان الحساسة أحد هذه الاختيارات، عادةً ما تحتوي معاجين الأسنان الخاصة هذه على نترات البوتاسيوم، مما يخفف من حساسية الأعصاب، إلى جانب المواد الكاشطة اللطيفة التي يمكن أن تقضي على تغير لون السطح بمرور الوقت.

إليك الخطوات

قبل الخضوع لأي علاج لتبييض الأسنان، استشيري طبيب أسنانك، خاصة إذا كان لديك أسنان حساسة.

استخدم معجون أسنان مُصمم خصيصًا للأسنان الحساسة ويحتوي على مكونات تساعد في تقليل الحساسية.

تجنب استخدام فرشاة الأسنان ذات الشعيرات الصلبة، اختر فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة ونظفها بلطف لمنع المزيد من تآكل المينا.

فكر في استخدام غسول الفم الذي يحتوي على الفلورايد للمساعدة في تقوية مينا الأسنان وتقليل الحساسية.

إذا لزم الأمر، قد يقترح طبيب أسنانك علاجات احترافية مثل طلاء الفلورايد أو عوامل إزالة الحساسية.

قبل البدء في أي نظام تبييض، تأكد من أن أسنانك نظيفة وخالية من البلاك والجير عن طريق الحصول على تنظيف أسنان احترافي.

خيارات التبييض للأسنان الحساسة التبييض داخل العيادة

يمكن لأطباء الأسنان إجراء علاجات التبييض داخل العيادة باستخدام طرق يتم ضبطها حسب الحساسية، يمكنهم التحكم في تركيز عامل التبييض وتوفير علاجات إزالة التحسس حسب الحاجة.

مجموعات التبييض المنزلية

بعض مجموعات التبييض المنزلية مصممة للأسنان الحساسة، تحتوي هذه المجموعات عادةً على تركيز أقل من عوامل التبييض وقد تشتمل على مواد هلامية مزيلة للحساسية موضوعة في واقي الفم.

تجنب طرق التبييض القاسية

على الرغم من أنها مريحة، إلا أن شرائط التبييض التي لا تحتاج إلى وصفة طبية يمكن أن تسبب المزيد من الحساسية بسبب التركيز العالي لعوامل التبييض، حتى مع المنتجات الحساسة، قلل من تكرار علاجات التبييض إلى مرة واحدة كل 6 أشهر، لمنع تلف المينا وزيادة الحساسية.

الحفاظ على نظافة الفم الجيدة

يمكن أن يساعد التنظيف المنتظم بالفرشاة والخيط واستخدام غسول الفم في الحفاظ على صحة أسنانك ومظهرها.

الحد من تلطيخ الأسنان

الأطعمة والمشروبات الحمضية و القهوة والشاي والأطعمة ذات الألوان الداكنة يمكن أن تصبغ أسنانك، قلل من استهلاكها للمساعدة في الحفاظ على نتائج التبييض.

فحوصات الأسنان المنتظمة

حافظ على فحوصات الأسنان المنتظمة لمراقبة صحة فمك.