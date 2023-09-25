شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتعامل مع الصداع الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدي التعرض الطويل للحرارة إلى تمدد الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى زيادة تدفق الدم إلى الدماغ، وهذا التوسع الوعائي يمكن أن يسبب الصداع، خاصة في الأفراد المعرضين للصداع النصفي، ويمكن أن تؤدي الحرارة المرتفعة أيضًا إلى الجفاف والاصابة بالصداع المعروف باسم الصداع الناجم عن الحرارة، وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth





أسباب الصداع بسبب الحرارة

تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى الجفاف، حيث يفقد الجسم المزيد من السوائل من خلال العرق، والجفاف، بدوره، يمكن أن يتسبب في تقلص الدماغ أو انكماشه مؤقتًا، ما يؤدي إلى الابتعاد عن الجمجمة ويؤدي إلى الألم.

وهناك عامل آخر يساهم في الصداع المرتبط بالحرارة وهو زيادة معدلات التوتر والضغط النفسي، ويمكن أن يؤدي الانزعاج والأرق الناجم عن الحرارة إلى توتر العضلات في الرقبة والكتفين، والتي يمكن أن تؤثر في الرأس، ما يسبب الصداع، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لأشعة الشمس القوية أن تجهد العينين، ما يؤدي إلى صداع إجهاد العين .

فيما يلي علاجات منزلية فعالة يمكن أن توفر لك الراحة من الصداع الناتج عن الحرارة. حافظ على رطوبتك

يعد الترطيب أحد العلاجات الرئيسية التي يجب التأكد من منع الصداع الناجم عن الحرارة. لذا، تأكدي من شرب كمية وافرة من الماء طوال اليوم ودمج الأطعمة المرطبة، مثل البطيخ والخيار والبرتقال في عاداتك الغذائية اليومية.

الكمادات الباردة

إن وضع كمادة باردة أو كيس ثلج على جبهتك أو الجزء الخلفي من رقبتك يمكن أن يساعد في تضييق الأوعية الدموية وتوفير الراحة الفورية. يمكنك أيضًا غمس قطعة قماش في الماء البارد ووضعها على جبهتك.