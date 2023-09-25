استشاري جراحة التجميل يوضح الفرق بين الأخطاء الطبية والمضاعفات الطبية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أوضح استشاري جراحة التجميل الدكتور “مشعل الشمري” الفرق بين الأخطاء الطبية والمضاعفات الطبية.

وقال خلال حديثه في برنامج “صباح السعودية”، إن هناك فرق كبير بين الأخطاء والمضاعفات الطبية، حيث إن الأخطاء تنتج عن عدم علم الطبيب بأمور معينة أو إهماله لتجربة طبية معينة في المريض.

وبين أن المضاعفات تحدث نتيجة للزيادة في تناول أدوية معينة، أو الإفراط في زراعة شيء محدد داخل جسم الإنسان.

وأكد أنه يجب على المرأة أن تأخذ بكافة أسباب الوقاية قبل القيام بأية عمليات تجميل.