هيلاري كلينتون تُوجه تحذيراً شديداً حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية 2024

واشنطن - الخليج 365
وجهت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، تحذيرا شديدا حول إمكانية تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية 2024، مثل ما حدث في الانتخابات السابقة.
وقالت كلينتون في تصريحات لقناة فوكس نيوز الأمريكية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تدخل بالفعل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الماضية، وهناك احتمالات أن يتدخل أيضا في الانتخابات الرئاسية القادمة في عام 2024.
وأكدت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، أن بوتين تدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية السابقة، لافته إلى أنه تدخل بطرق عديدة في الشؤون الداخلية لدول أخرى، من حيث تمويل الأحزاب السياسية، وتمويل المرشحين السياسيين.
وأشارت كلينتون إلى أن الرئيس الروسي يكره الديمقراطية، ويكره الغرب بشكل عام، ويكره الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص.
ولفتت إلى أن بوتين قرر فعل شيئيا في وقت واحد، وهما أنه يحاول الاستمرار في إلحاق الضرر في الولايات المتحدة وتقسيم البلاد من الداخل، مشددة على أنه جيد جدًا في ذلك.
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