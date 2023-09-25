بدون فحوصات طبية..9 أعراض لنقص المغنيسيوم

بيروت - نادين محمد - يعد المغنيسيوم من المعادن الأساسية في نظامنا الغذائي، وهو ضروري لصحة العضلات والأعصاب والعظام ومستويات السكر في الدم. وقد يحدث نقص المغنيسيوم عندما لا يحصل جسمك على ما يكفي منه ليعمل بشكل طبيعي.

تعد المشاكل الصحية المرتبطة بنقص المغنيسيوم نادرة، ولكنها يمكن أن تحدث إذا كان لديك مستويات منخفضة من المغنيسيوم في جسمك لفترة طويلة.

تشمل أعراض نقص المغنيسيوم، انخفاض الشهية، الغثيان أو القيء وتشنجات العضلات أو الرعشات وعدم انتظام ضربات القلب.عادة ما يتم علاج نقص المغنيسيوم بالمكملات الغذائية.

فوائد المغنيسيوم لصحة الجسم

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فوائد عديدة للمغنيسيوم لصحة الجسم وهي كالتالي:

يساعد على تقوية العظام عند تناوله مع مكملات الكالسيوم.

يساعد على التحكم في وظائف المخ، التي تنظم المزاج والاكتئاب.

تقليل نسبة الإصابة بالصداع النصفي.

موازنة الهرمونات التي تنظم إيقاع الساعة البيولوجية والقدرة على النوم بشكل أفضل.

تحسين عملية الهضم.

زيادة ترطيب البشرة .

الحصول على ما يكفي من المغنيسيوم في النظام الغذائي

يجب أن يكون الأفراد الأصحاء قادرين على الحصول على ما يكفي من المغنيسيوم من نظامهم الغذائي ولا يحتاجون إلى مكملات المغنيسيوم.

من المرجح أن يوفر لك تناول الأطعمة التالية البديل اليومي الموصى به من المغنيسيوم:

المكسرات

البذور

الحبوب

الخضروات الورقية الخضراء

افوكادو

لبن

زبادي

فول

عدس

أعراض نقص المغنيسيوم

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عادةً لا يسبب انخفاض المغنيسيوم أعراضًا حتى تنخفض مستوياته بشكل كبير. يمكن أن تؤدي المستويات المنخفضة بشكل مزمن إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني وهشاشة العظام.

قد تسبب مستويات المغنيسيوم المنخفضة جدًا:

غثيان

إمساك

الصداع

تشنجات الساق ليلاً

تنميل أو وخز في الساقين أو اليدين

ضعف عام في الجسم

الارتعاش

خفقان القلب

إذا كنت تشعر بالقلق من أن مستويات المغنيسيوم لديك قد تكون منخفضة، فمن المهم التحدث مع طبيبك.

هل يجب أن أتناول مكملات المغنيسيوم؟

على الرغم من أن المكملات الغذائية منخفضة الجرعة لن تؤذيك على الأرجح، إلا أن الحصول على كمية كبيرة من المغنيسيوم من المكملات الغذائية قد يؤدي إلى التسمم.

الإفراط في تناول المغنيسيوم الإضافي يمكن أن يسبب الغثيان وتشنجات البطن والإسهال واحمرار الوجه والخمول. يمكن أن تتفاعل مكملات المغنيسيوم أيضًا بشكل سلبي مع بعض المضادات الحيوية والأدوية مثل مدرات البول وأدوية القلب.

إذا كنت تريد فحص مستوى المغنيسيوم لديك، فسيحتاج طبيبك إلى طلب اختبار إضافي للتحقق من مستوياتك.

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كيف يتم تشخيص نقص المغنيسيوم؟

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يمكن تشخيص نقص المغنيسيوم عن طريق فحص الدم أو اختبار البول . عادة ما يتم علاج نقص المغنيسيوم عن طريق تناول مكملات المغنيسيوم. في بعض الأحيان يمكن أن تسبب لك هذه الأدوية الإسهال، لذلك قد يحتاج طبيبك إلى تعديل جرعتك. إذا كانت مستوياتك منخفضة جدًا، فقد تحتاجين إلى المغنيسيوم من خلال التنقيط الوريدي (IV) في المستشفى.

إذا كنت تفكر في تناول مكملات المغنيسيوم، فتحدثي إلى طبيبك أو الصيدلي أولاً للتأكد من أنه مناسب لك.

التسمم بالمغنيسيوم

نادرًا ما يعاني الأشخاص من التسمم بالمغنيسيوم، و تشمل أعراض سمية المغنيسيوم القيء والإسهال وتشنجات البطن (المعدة). في الحالات القصوى، يمكن أن يسبب تناول الكثير من المغنيسيوم عدم انتظام ضربات القلب والسكتة القلبية .

عادة ما تحدث سمية المغنيسيوم فقط إذا تناولت كميات كبيرة من المغنيسيوم على شكل مكملات المغنيسيوم أو مضادات الحموضة أو المسهلات. يمكنك تقليل فرصة حدوث ذلك عن طريق تناول الأدوية تمامًا حسب توجيهات الطبيب أو الصيدلي.

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كيف يتم الوقاية من أعراض نقص المغنيسيوم؟

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للوقاية من نقص المغنيسيوم، تناولي نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا يحتوي على الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم . وتشمل هذه:

الخضراوت الورقية الخضراء.

البقوليات.

المكسرات والبذور.

ما هي مضاعفات نقص المغنيسيوم؟

المشاكل الصحية المرتبطة بنقص المغنيسيوم نادرة. إذا كانت مستويات المغنيسيوم لديك منخفضة لفترة طويلة من الزمن، فقد تكون في خطر أكبر. قد يكون هذا بسبب ظروف صحية مثل إدمان الكحول أو لأنك تتناول أدوية معينة.

على المدى القصير، يمكن أن يؤدي النقص الحاد في المغنيسيوم إلى:

تشنجات عضلية.

عدم انتظام ضربات القلب (عدم انتظام ضربات القلب ).

توقف القلب.

ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

السكري.

هشاشة العظام.

صداع نصفي.

المصدر:هيلث لاين

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