شكرا لقرائتكم خبر عن الفوائد الصحية لتناول السيدات المكسرات والفواكه الجافة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب النظام الغذائي الغنى بالمعادن والفيتامينات دورًا مهمًا في الحياة الصحية لدى السيدات خاصة عند إضافتهن المكسرات بمختلف أنواعها بجانب تناول الفاكهة المجففة ضمن الوجبات الغذائية بشكل يومي، وذلك وفقًا لما نشره موقع timesofindia.









1.فواكه جافة

غالبًا ما تعتبر الفواكه الجافة خيارًا للوجبات الخفيفة لدى النساء، وذلك نتيجة ما تحتويه على البروتينات والفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية. إن إضافة الفواكه الجافة والمكسرات إلى النظام الغذائي للمرأة يمكن أن يوفر لها مزايا إضافية.

تحتاج السيدات الى نظام غذائى غنى بالمعادن والبروتين نتيجة ما تتحملهن من مجهودات ومسئوليات في العمل والبيت وتربية الأطفال أيضا.

2.الكاجو

يعتبر الكاجو من المكسرات المفيدة بشكل خاص لصحة المرأة نتيجة ما يحتويه من معدن الحديد، وهو عنصر غذائي حيوي للنساء.

الكاجو له فوائد صحية متعددة تتضمن أنه غني بالدهون الصحية للقلب والبروتين والألياف الغذائية ،ومصدر للكالسيوم والنحاس، ويحافظ على صحة العظام، ويعمل على الوقاية من هشاشة العظام، فإن وجود المغنيسيوم في الكاجو يمكن أن يقلل بشكل فعال من خطر الكسور.

3.اللوز

يحتوي اللوز على الدهون الصحية والألياف والبروتين والمغنيسيوم وفيتامين E، والتي تقدم العديد من الفوائد الصحية المهمة بشكل خاص للنساء، والتي تشمل استقرار مستويات السكر في الدم، وخفض ضغط الدم، وإدارة مستويات الكولسترول. ومضاد الأكسدة على مكافحة الجذور الحرة وتقليل الالتهابات .

4.الفستق

يحتوى الفستق على البوتاسيوم، والذي لديه القدرة على المساعدة في خفض مستويات الكورتيزول – وهو هرمون مرتبط بالتوتر، وهو مصدر غني للدهون الصحية وتوفر البروتين والألياف ومضادات الأكسدة ، كما انه يساهم في تقليل تقلصات الدورة الشهرية للمرأة.

5.الزبيب

يساعد في إزالة السموم ويوفر دعما قيما للنساء اللاتي يواجهن حالات مثل متلازمة تكيس المبايض، والحيض غير المنتظم، ومشاكل تخثر دم الحيض. ويساهم في مكافحة فقر الدم، كما انه يحتوى على الحديد والنحاس والفيتامينات الأساسية، ويساهم في تعزيز إنتاج خلايا الدم الحمراء، والحفاظ على صحة المرأة.