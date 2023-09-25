تعرفي على فوائد المكياج المنزلي

يستخدم الناس المكياج منذ آلاف السنين، وأصبح عنصراً أساسياً في الحياة العصرية. ومع ذلك، مع توفر العديد من الخيارات، قد يكون من الصعب اختيار المنتجات التي يجب استخدامها. في حين أن المكياج الذي يتم شراؤه من المتجر هو الخيار الأكثر ملاءمة، فإن المكياج محلي الصنع يكتسب شعبية. سوف يكشف ك هذا المنشور فوائد المكياج محلي الصنع ولماذا يجب أن تفكري في اللجوء إليه:

ما هو المكياج المنزلي؟

ماكياج DIY هو بالضبط ما يبدو عليه: مكياج مصنوع في المنزل باستخدام مكونات طبيعية. يمكن أن تتراوح بين أحمر الشفاه وظلال العيون وكريم الأساس وحتى طلاء الأظافر. أصبح المكياج المنزلي شائعاً بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، حيث أصبح الناس أكثر وعياً بالمواد الكيميائية الضارة الموجودة في العديد من المنتجات التي يتم شراؤها من المتاجر.

مكونات طبيعية

من أهم فوائد مكياج DIY محلي الصنع أنه مصنوع باستخدام مكونات طبيعية. تحتوي العديد من منتجات المكياج التي تشتريها على مواد كيميائية يمكن أن تكون ضارة لبشرتك وجسمك. على سبيل المثال، تحتوي بعض منتجات المكياج على مادة البارابين التي تم ربطها بسرطان الثدي. المواد الكيميائية الأخرى، مثل الفثالات والفورمالديهايد، يمكن أن تسبب الحساسية وتحسس الجلد. من ناحية أخرى، يستخدم المكياج المنزلي مكونات طبيعية مثل مسحوق الكاكاو ومسحوق الشمندر والزيوت الأساسية، وهي آمنة ولطيفة على بشرتك.

قابل للتخصيص

المكياج المصنوع منزلياً قابل للتخصيص بدرجة كبيرة، مما يعني أنه يمكنك إنشاء منتج يناسب نوع بشرتك ولونها الفريد. على سبيل المثال، إذا كانت بشرتك حساسة، يمكنك استخدام المكونات المعروفة بكونها لطيفة على البشرة، مثل جل الصبار. إذا كانت بشرتك جافة، يمكنك استخدام مكونات مرطبة مثل زيت جوز الهند. يمكنك أيضاً ضبط لون وملمس المكياج ليناسب تفضيلاتك.

فعاله من حيث التكلفه

يمكن أن يكون المكياج الذي تشترينه من المتجر مكلفاً، خاصة إذا كنت تبحثين عن منتجات عالية الجودة. من ناحية أخرى، يعد المكياج المنزلي أكثر فعالية من حيث التكلفة. يمكنك صنع مكياجك الخاص باستخدام مكونات يسهل الوصول إليها وبأسعار معقولة، مثل نشا الذرة ومسحوق الأروروت ومسحوق الكاكاو. يمكنك أيضاً إعادة استخدام الحاويات والتغليف، مما يقلل من النفايات ويوفر لك المال.

صديق للبيئة

المكياج محلي الصنع صديق للبيئة أيضاً. تأتي العديد من منتجات المكياج التي يتم شراؤها من المتاجر في عبوات غير قابلة لإعادة التدوير، مما يساهم في تفاقم مشكلة النفايات البلاستيكية. من خلال صنع المكياج الخاص بك، يمكنك إعادة استخدام الحاويات والتغليف، مما يقلل من النفايات ويساعد على البيئة. يمكنك أيضاً اختيار المكونات القابلة للتحلل البيولوجي والمستدامة، مثل مسحوق الخيزران والميكا.

لم يتم اختباره على الحيوانات

تعد الاختبارات على الحيوانات قضية مثيرة للجدل في صناعة المكياج، حيث لا تزال العديد من الشركات تختبر منتجاتها على الحيوانات. يعد المكياج المصنوع منزلياً خالياً من القسوة، حيث يمكنك التأكد من عدم اختبار أي من المكونات المستخدمة على الحيوانات. يمكنك أيضاً اختيار استخدام مكونات نباتية، مما يعني عدم استخدام أي منتجات حيوانية في إنتاج مكياجك.

أنواع المكياج المنزلي

أحمر الشفاه

من السهل صنع أحمر الشفاه محلي الصنع ويمكن تخصيصه ليناسب تفضيلاتك. يمكنك استخدام مكونات مثل شمع العسل وزيت جوز الهند والزيوت الأساسية لإنشاء أحمر شفاه مرطب ومغذي. يمكنك أيضاً ضبط اللون باستخدام مكونات طبيعية مثل مسحوق الشمندر أو مسحوق الكاكاو.

مكياج عيون

ظلال العيون محلية الصنع خيار شائع آخر. يمكنك استخدام مكونات مثل مسحوق الأروروت ومسحوق الميكا ومسحوق الكاكاو لإنشاء ظلال عيون طبيعية وصبغية. يمكنك أيضاً تجربة ألوان وأنسجة مختلفة لإنشاء الظل المثالي.

كريم أساس

يمكن تخصيص كريم الأساس محلي الصنع ليناسب لون بشرتك ونوعها. يمكنك استخدام مكونات مثل مسحوق الأروروت ومسحوق الكاكاو وجل الصبار لإنشاء أساس خفيف وطبيعي. يمكنك أيضاً إضافة مكونات مثل أكسيد الزنك أو ثاني أكسيد التيتانيوم لإنشاء أساس مع حماية SPF.

ماسكرا

تعد الماسكرا المصنوعة منزلياً طريقة رائعة لصنع منتج طبيعي وغير سام. يمكنك استخدام مكونات مثل الفحم المنشط وشمع العسل وزيت جوز الهند لإنشاء ماسكرا مغذية لرموشك. يمكنك أيضاً ضبط التناسق واللون لإنشاء منتج يناسب احتياجاتك.

طلاء الأظافر

طلاء الأظافر محلي الصنع هو وسيلة ممتعة ومبتكرة لصنع ظلال فريدة من نوعها. يمكنك استخدام قاعدة طلاء أظافر شفافة وإضافة أصباغ طبيعية مثل مسحوق الشمندر أو مسحوق سبيرولينا أو مسحوق الميكا لإنشاء لون مخصص. يمكنك أيضاً تجربة إضافة لمعان أو زخارف أخرى لطلاء أظافرك.

كيفية صنع مكياج منزلي

صنع مكياج منزلي سهل نسبياً ويمكن إجراؤه باستخدام مكونات متوفرة بسهولة في متاجر الأطعمة الصحية أو عبر الإنترنت. هنا دليل عام لصناعة مكياج منزلي

اختاري مكونات طبيعية آمنة لبشرتك وجسمك: تشمل بعض المكونات الشائعة مسحوق الأروروت ومسحوق الكاكاو ومسحوق الشمندر والفحم المنشط وشمع العسل وزيت جوز الهند والزيوت الأساسية. امزجي مكوناتك في وعاء صغير واخلطيهما جيداً حتى تحصلي على التناسق واللون المطلوبين.

اختبري مكياجك: ضعي كمية صغيرة من مكياجك المنزلي على بشرتك لاختبار الحساسية أو التحسس. إذا شعرت بأي إزعاج، توقف عن الاستخدام.

خزني مكياجك: احفظي مكياجك المصنوع منزلياً في حاوية نظيفة ومحكمة الإغلاق لإبقائه طازجاً ومنع التلوث.

نصائح السلامة لمكياج منزلي الصنع

في حين أن المكياج المنزلي آمن وغير سام بشكل عام، فمن الضروري اتباع بعض إرشادات السلامة لمنع أي ردود فعل سلبية:

اختبري دائماً كمية صغيرة من مكياجك المصنوع منزلياً على بشرتك قبل وضعه على وجهك. سيساعدك هذا على تحديد أي ردود فعل تحسسية أو تحسس.

استخدمي أدوات نظيفة:تأكدي من أن أدواتك وحاوياتك وأوعية الخلط نظيفة وخالية من أي بكتيريا أو ملوثات.

استخدمي المكونات الطازجة: استخدمي المكونات الطازجة التي لم تنتهي صلاحيتها. يمكن أن يؤدي استخدام مكونات منتهية الصلاحية إلى نمو البكتيريا والتلوث.

خزني مكياجك: احفظي مكياجك المصنوع منزلياً في حاوية نظيفة ومحكمة الإغلاق لإبقائه طازجاً ومنع التلوث.

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