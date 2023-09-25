فوائد ماء القرنفل للشعر من علاج القشرة إلى التكثيف

يستخدم القرنفل بالأساس كتوابل في الطهي، لكن ذاع صيته كمستحضر للعناية بالشعر، لا سيما وأنه يعالج تساقط الشعر وحالات الجلدية التي تصيب فروة الرأس.

ماء القرنفل هو عبارة عن منقوع منزلي يتم تحضيره عن طريق غلي القرنفل في الماء الساخن. هذه الطريقة توفر منتج يتمتع بخصائص مركزة من القرنفل. وهذا الماء غني بالأوجينول وهي مادة مضادة للميكروبات، كما يحتوي على حمض الفينول والفلافونويد وهي مضادات أكسدة قوية تساعد على تجدد الخلايا.

فوائد ماء القرنفل للشعر:

يتعرض الشعر للتساقط و الضعف لمجموعة من العوامل، مثل العمر، والتهابات فروة الرأس ، وسوء التغذية. ماء القرنفل غني بالعناصر الغذائية التي تغذي وتقوي وتنشط البصيلات الضعيفة ويعزز نمو الشعر الجديد . يمكن للقرنفل أيضًا أن يحمي فروة الرأس من القشرة والالتهابات الفطرية التي تساهم في تساقط الشعر.

1. علاج القشرة

يتميز القرنفل بخصائص مطهرة ومضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات، والتي تعتبر فعالة في القضاء على القشرة، ويحد كذلك من الحكة. الأوجينول هو المكون الرئيسي في القرنفل، عند رش ماء القرنفل على فروة الرأس، فإنه يحد من القشرة ويهديء فروة الرأس، ويقلل من الرغبة في الحكة ويزيل المادة البيضاء القشرية من فروة الرأس. خصائص ماء القرنفل المضادة للفطريات والمطهرة تقضي على القشرة، وتحافظ على صحة فروة رأسكِ.

2. تقوية الشعر

يحتوي القرنفل على مضادات الأكسدة التي تحمي جذع الشعرة من أضرار الجذور الحرة. البيتا كاروتين - أحد المكونات المهمة للقرنفل، وهو مقدمة لفيتامين أ، وهو ضروري للحفاظ على شعر قوي وصحي.

3. يحسن الدورة الدموية

المكونات الرئيسية لماء القرنفل، مثل الأوجينول وفيتامين ك، تحفز بصيلات الشعر، وتحسن الدورة الدموية، وتعزز نمو الشعر الصحي. يمنع فيتامين ك التهاب فروة الرأس - وهي حالة يتراكم فيها الكالسيوم على فروة الرأس، مما يؤدي إلى سد بصيلات الشعر وتعجيز نمو الشعر.

4. يحمي الشعر من التلف

ماء القرنفل غني بمضادات الأكسدة والبوليفينول. تعمل مضادات الأكسدة على تحسين جودة الشعر كما يعزز لون الشعر.

5. يعالج تساقط الشعر

ماء القرنفل غني بالعناصر الغذائية الأساسية اللازمة لنمو شعر صحي. تعمل مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن مثل الحديد والبوتاسيوم واليود والصوديوم على تغذية بصيلات الشعر وتحفيز نمو الشعر ويمنع تساقطه .

كيفية تحضير ماء القرنفل لنمو الشعر؟

يمكنك استخدام ماء القرنفل كرش على فروة رأسكِ وشعركِ عدة مرات في الأسبوع. يساعد هذا الماء على إنعاش شعركِ وفروة رأسكِ لأن ماء القرنفل تهديء فروة الرأس الملتهبة والحكة.

مكونات ماء القرنفل:

ماء مقطرة

قرنفل

زيت اللافندر

زيت شجرة الشاي

الطريقة:

أضفِ الماء إلى الوعاء واتركيه حتى يغلي. أضفِ القرنفل المطحون إلى الماء المغلي. اتركيها لتبرد بعد أن أطفئت النار.

أضيفي زيت شجرة الشاي وزيت اللافندر، ثم اسكبيه في زجاجة رذاذ.

هزيه جيدا.

يمكنكِ استخدام ماء القرنفل كبخاخ للشعر عند الحاجة.

احتفظي بماء القرنفل في الثلاجة لمدة 10-12 يومًا تقريبًا.

إذا كان لا يزال متبقيًا، يمكنك التخلص منه وعمل مزيج جديد.

كيفية استخدام ماء القرنفل لتكثيف الشعر؟

اغسلي شعرك وصففيه كالمعتاد. ثم قومي برش ماء القرنفل على شعرك وفروة رأسكِ الرطبة. يمكنكِ أيضًا استخدامه كبخاخ للشعر لتجديد ضفائره، رشيه على شعركِ عدة مرات في الأسبوع.

يعتبر الاستخدام الموضعي لماء القرنفل آمنًا، ولكن الاستخدام المفرط يمكن أن يسبب الحساسية. إذا كنتِ تستخدمي القرنفل على فروة رأسكِ لأول مرة، فقومي بإجراء اختبار على منطقة محدودة من الجلد أولًا.

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