7 بذور صحية يمكن للحامل تناولها خلال فترة الحمل

تعد الرغبة الشديدة في الإكثار من تناول الطعام شائعة خلال فترة الحمل لينتهي الأمر بالأمهات الحوامل إلى الانغماس في الطعام أكثر من المعتاد، وزيادة الوزن غير المرغوب فيه.

يمكن الحد من تلك الرغبة الشديدة عن طريق تناول وجبات خفيفة من البذور الصحية، وذلك لأن البذور منخفضة السعرات الحرارية تساعدك على الحفاظ على لياقتك.

يمكن للحامل تناول البذور الخالية من أي نوع من الملح أو السكر، وإذا كنت لا تحبين تناولها بمفردها، يمكنك مزجها في الكعك أو العصائر أو السلطات ومع ذلك يجب التأكد من شراء البذور العضوية وليس تلك المعالجة كيميائياً. تحتوي البذور المعالجة كيميائياً على ملوثات يمكن أن تكون غير صحية للغاية بالنسبة لصحة الجنين. إليك وفقاً لموقع هيلث بذوراً صحية يمكن للمرأة تناولها خلال فترة الحمل.

1. بذور الشيا

تعتبر بذور الشيا مصدراً رائعاً للبروتين وأحماض أوميجا3 الدهنية. يمكنك تناولها بمفردها أو نقعها في الماء وتناولها. يمكنك أيضاً إضافتها إلى الحليب والزبادي كما أنها تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول، والتحكم في شهيتك بفضل محتواها العالي من الألياف والبروتين، وبالتالي تحمي الأم من خطر الزيادة المفرطة في الوزن أثناء الحمل.

2. بذور السمسم

بذور السمسم غنية بالحديد والمغنيسيوم والكالسيوم والفوسفور، وتعتبر ضرورية لصحة الدم والعظام للأم وللجنين. كما أنها ضرورية للنمو الصحي للجهاز العصبي للطفل. كما تحتوي بذور السمسم على فيتامين سي، الذي يمكن أن يعزز الجهاز المناعي للمرأة الحامل، وهو أمر ضروري لمقاومة العدوى والأمراض التي يمكن أن تصيب المرأة خلال هذه المرحلة.

ومع ذلك، إذا كنت في الشهور الأولى، فالأفضل تجنب تناوله، أيضاً قد تسبب بذور السمسم رد فعل تحسسي لدى بعض النساء، ولذلك ينبغي التوقف عن تناولها عند ظهور أي أعراض للحساسية، مثل البقع الجلدية، أو مشاكل في التنفس، أو الجهاز الهضمي.

3. بذور البطيخ

بمجرد الانتهاء من تناول لحم الفاكهة، جففي البذور واحفظيها في وعاء وتناولي منها كوجبة خفيفة عندما تشعرين بالجوع، فهي تحتوي على ألياف غذائية تعمل على تحسين عملية الهضم وتقليل الإمساك والشعور بالغثيان والقيء، وهي من أكثر الأعراض شيوعاً خلال فترة الحمل.

كما تحتوي بذور البطيخ على معادن مهمة، مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والزنك، وهذه المعادن تلعب دوراً في تحسين صحة العظام والأسنان لكل من الأم والجنين.

تعد بذور البطيخ غنية أيضاً بفيتامين سي، وهو من الفيتامينات التي تسمح بامتصاص الحديد بشكل أفضل، وتحمي من الإصابة بفقر الدم، كما أنها تساعد في بناء مناعة قوية للجنين أيضاً. ومن المعروف أيضاً أن بذور البطيخ تقلل من التوتر وأعراض الاكتئاب لدى الأمهات الحوامل.

4. بذور اليقطين

تعتبر بذور اليقطين مصدراً ممتازاً للدهون الصحية غير المشبعة، كما أنها توفر أحماض أوميجا 3 الدهنية لتعزيز نمو دماغ طفلك.

5. بذور دوار الشمس

تعتبر بذور دوار الشمس واحدة من أكثر الوجبات الخفيفة الصحية التي يمكنك تناولها خلال فترة الحمل خاصة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل، وذلك لأنها تحتوي على المغنيسيوم، وهو يساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم، كما تحتوي بذور دوار الشمس على كميات كبيرة من حمض الفوليك، وهو أحد الفيتامينات الضرورية خلال شهور الحمل الأولى، وقد يتسبب نقصه في تعرض الجنين لبعض التشوهات الخلقية، كالسنسنة المشقوقة والشفة الأرنبية.

6. بذور الكمون

تعتبر بذور الكمون من البذور الغنية بالحديد والتي تساعد في تكوين عظام الجنين. تساعد بذور الكمون أيضاً بفضل خصائصه المضادة للفيروسات على الحصول على مناعة قوية وتحسين الهضم.

قد يساعد تناول بذور الكمون على الوقاية من مرض السكر خلال فترة الحمل عن طريق خفض مستوى السكر في الدم خاصةً بعد تناول الطعام.

7. بذور اللوتس

أثناء الحمل، تواجه العديد من النساء الحوامل صعوبة في النوم بسبب التغيرات الهرمونية، وعادات الأكل مما يجعل الأمهات الحوامل يشعرن بالتعب والإرهاق، بل وقد يؤثر على النمو البدني والعقلي للجنين.

يساعد أيضاً تناول بذور اللوتس في المراحل المبكرة من الحمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمي.

تحتوي بذور اللوتس أيضاً على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض مما يساعد على منحك الشعور بالشبع لفترة طويلة، وبالتالي الحد من زيادة الوزن.

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