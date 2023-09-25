شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح من أجل حمل طبيعى ..أبرزها التغذية السليمة والنوم الكافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث النساء المحرومات من نعمة الإنجاب عن طريق الحمل الطبيعى عن تعويض ذلك بـ التلقيح الصناعي الذى يعالج مجموعة من مشكلات الخصوبة، إلا أن نمط الحياة الصحي يمكن أن يساهم بشكل كبير في حمل طبيعى، كما تؤثر كل من جودة البويضات والحيوانات المنوية، وتوازن الهرمونات، وتقبل بطانة الرحم، في ذلك وكلها تلعب أدوارًا محورية في دورة التلقيح الصناعي الناجحة ومن خلال إجراء تغييرات مدروسة في نمط الحياة، يمكن للأزواج تحسين فرصهم في تحقيق حمل طبيعى، وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth





وتشرح الدكتورة نيشا بهاتنار، مدير المسشتفى الحكومى بنيودلهى الهندية إلى أن التغييرات الرئيسية في نمط الحياة يمكن أن تساهم في زيادة فرص الحمل الطبيعى كالتالى:

1 - تغذية سليمة

اتباع نظام غذائي متوازن غني بالمواد المغذية يمكن أن يكون له تأثير عميق على الخصوبة، إذا كنت تخططين لإجراء التلقيح الصناعي، فيجب عليك البدء في تناول الكثير من الفواكه الموسمية والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة والدهون الصحية.

2 - الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، مثل التوت والسبانخ والمكسرات، يمكن أن تساعد في حماية الخلايا التناسلية من الأضرار الناجمة عن الإجهاد التأكسدي. إن الحد من الأطعمة المصنعة والوجبات الخفيفة السكرية والإفراط في تناول الكافيين أمر مهم بنفس القدر.

3 - الوزن ومؤشر كتلة الجسم أمران حاسمان للخصوبة.

يمكن أن يؤثر نقص الوزن أو زيادة الوزن على الخصوبة، وفقا للدكتور بهاتناغار، فإن نقص الوزن يمكن أن يعطل التوازن الهرموني، ما يؤدي إلى عدم انتظام الإباضة، في حين أن وزن الجسم الزائد يمكن أن يساهم في مقاومة الأنسولين والاختلالات الهرمونية. إن تحقيق وزن صحي من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي متوازن يمكن أن يحسن الخصوبة ويزيد من فرص نتائج التلقيح الصناعي الناجحة.

4 - تمرين منتظم

النشاط البدني بانتظام لا يساعد فقط في إدارة الوزن، بل يحسن الدورة الدموية ويقلل التوتر ويعزز المزاج. "اهدف إلى الجمع بين تمارين القلب والأوعية الدموية وتدريبات القوة وتقنيات الاسترخاء مثل اليوغا. ومع ذلك، تجنبي التدريبات المفرطة والمكثفة، لأنها قد يكون لها آثار عكسية على الخصوبة.

5 - النوم الكافي

النوم الجيد أمر حيوي للصحة العامة والتنظيم الهرموني. يجب أن تأخذ ما لا يقل عن 7-9 ساعات من النوم العميق كل يوم. من خلال الحصول على روتين هادئً قبل النوم، وتجنبى الأجهزة الإلكترونية قبل النوم، وحافظى على جدول نوم ثابت.

6 - تجنب المواد الضارة

يجب على كلا الشريكين تجنب التدخين، والإفراط في استهلاك الكحول، وتعاطي المخدرات الترفيهية، حيث يمكن لهذه المواد أن تضعف الخصوبة وقد تؤثر سلبًا على نجاح التلقيح الاصطناعي. ويمكن أن تؤثر أيضًا على الجنين النامي إذا حدث الحمل.