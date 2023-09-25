مياه الكولاجين وفائدتها

مياه الكولاجين هي أحدث اتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي. يزعم أتباع هذا الإتجاه أن هذا المشروب يحفز صحة الشعر والجلد والمفاصل والعظام فماذا عنه؟

يُعرف الكولاجين في الغالب بفوائده المزعومة للبشرة، لذا فهو كلمة رنانة شائعة في صناعة التجميل. يمنح البروتين البشرة هيكلها، حيث يمثل 75 في المائة من الوزن الجاف للبشرة، ولكنه أيضاً يلعب دوراً رئيسياً في بنية المفاصل والعظام.

ينتج الجسم الكولاجين بشكل طبيعي، وأهمية الكولاجين الطبيعي مفهومة جيداً. لا يوجد الكثير من الأدلة حول مكملات الكولاجين، مثل ماء الكولاجين، ولكن قد يكون لها فوائد من بينها:

ما هي مياه الكولاجين؟

يلخص اسم "ماء الكولاجين" بإيجاز مكونين رئيسيين - الكولاجين والماء.

ترتبط مصطلحات مختلفة بالكولاجين. تتكون ببتيدات الكولاجين، المعروفة أيضاً باسم الكولاجين المتحلل، من سلاسل أقصر من الأحماض الأمينية. هذا هو شكل الكولاجين الذي يستخدم عادة في ماء الكولاجين. "ماء الكولاجين عبارة عن مزيج من الماء وببتيدات الكولاجين، وهي بروتينات مشتقة من عظام وجلد الحيوانات.

تتطلب مياه الكولاجين محلية الصنع المكونين فقط، ولكن الأصناف التي يتم شراؤها من المتجر قد تحتوي على كميات صغيرة من عصائر الفاكهة والمستخلصات النباتية للنكهة. على الرغم من المكونات البسيطة، فإن ماء الكولاجين عادة ما يكون مصدراً غنياً للبروتين. تحتوي بعض منتجات ماء الكولاجين على ما يصل إلى 10 غرامات من البروتين لكل زجاجة، مما يجعلها مشروباً مناسباً بعد التمرين لتغذية العضلات وترطيبها.

جمال مع الكولاجين

الأهم من ذلك، أن الكولاجين يبدو أكثر فاعلية في معالجة علامات شيخوخة الجلد وتحسين الأعراض المرتبطة بهشاشة العظام ، مشيراً إلى أن الكولاجين قد ينعم التجاعيد ويعزز المرونة ويخفف من آلام المفاصل.

إن تناول الكولاجين على شكل ماء كولاجين، وهو كولاجين سائل، له فائدة إضافية تتمثل في الحفاظ على رطوبتك.

تزيد مكملات الكولاجين عن طريق الفم من مرونة الجلد وترطيبه وكثافة الكولاجين في طبقات الجلد.

تنخفض مستويات الكولاجين في البشرة بشكل طبيعي بمرور الوقت، مما يساهم في ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد. بما أن الكولاجين يساهم في مرونة الجلد، فإن الخسارة الطبيعية للكولاجين مع تقدم العمر يمكن أن تؤدي إلى ترهل الجلد.

لا ترتبط الفوائد الصحية المحتملة للكولاجين بالجمال فحسب. هشاشة العظام هي الشكل الأكثر شيوعاً لالتهاب المفاصل، وعادة ما تؤثر على المفاصل والعظام في اليدين والوركين والركبتين، وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

المخاطر الصحية لمياه الكولاجين

ماء الكولاجين مكمل غذائي، لذلك ينصح الخبراء بمعالجته كما تفعلين مع المكملات الأخرى. على وجه التحديد، تحدثي إلى فريق الرعاية الصحية الخاص بك قبل تجربته.

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