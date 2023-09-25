نصائح لتعزيز مناعة طفلك ضد الأمراض فى الخريف

مع قدوم الخريف تتغير الأجواء ويختلف الطقس، وتكثر الإصابة بالأمراض، هذا الجو يحتاج إلى مناعة قوية كى يتخطى الجسم كل مصادر العدوى المحتملة.



الدكتور سمير بهنسى أخصائى الأطفال بمستشفى الجلاء التعليمى التابع لوزارة الصحة، أوضح أن هناك عدة نصائح لجعل طفلك قادرًا على مجابهة أمراض وعدوى هذه المرحلة من الطقس السيئ، والتي من أبرزها:



اجعل طفلك فى مأمن من الأمراض بتناوله فيتاميناته ومكملاته الغذائية بانتظام شديد وفقًا لما أقره طبيبه الخاص.



اهتم بإعطائه جميع الأمثال الأساسية والإضافية وفقًا لمرحلته العمرية واحتياجات جسمه.



اهتم بعنصر الحديد والكالسيوم وفقًا لطلبات الطبيب الخاص به وبحسب عمره.



اهتم بنومه مبكرًا لكي ينمو بشكل سليم ولا يؤثر ذلك على مناعته بالسلب فيصبح عرضة للمرض.



اهتم بالسوائل الدافئة والشوربات للطفل الصغير، واجعله يعتاد عليها، مفيدة وتقيه المرض.



اهتم بتغذية طفلك تغذية سليمة، امنع الحلويات واهتم بالطعام المفيد ذي القيمة الغذائية.



ابتعد عن تيارات الهواء المباشرة، واجعل الطفل يبتعد عنها.



امنعه من تناول المياه أو المشروبات الباردة حتى لا تضر الحلق



ابتعد عن إطعام طفلك الطعام المصنع غير واهتم بإطعامه الطعام الطازج.

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