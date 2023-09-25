فوائد مذهلة للزبادي للعناية بشعرك

الزبادي هو عنصر شائع في مطبخنا، ونحن نستمتع بتناوله بين الحين والآخر، أنه ليس مفيدًا لصحتك فقط عند تناوله عن طريق الفم ولكنه مفيد أيضًا لنظام العناية بالبشرة والشعر، يمكن أن يؤدي دمج الزبادي مع المكونات الطبيعية الأخرى إلى تحسين حالة شعرك عن طريق الترطيب والتغذية ومنع التلف، لتحقيق أفضل النتائج يمكن استخدم الزبادي النقي العضوي كامل الدسم.

فوائد الزبادي للعناية بالشعر

الزبادي يرطب الشعر

إذا سئمت من المواد الكيميائية الموجودة في البلسم الذي تشتريه من المتجر وتبحث عن بديل طبيعي، يمكن أن يساعد الزبادي في ترطيب شعرك وجعله أكثر سهولة.

4 ملاعق كبيرة زبادي

2 ملاعق كبيرة جل الصبار

2 ملاعق كبيرة زيت جوز الهند

طريقة التحضير

امزجي جميع المكونات في وعاء.

ضعي كيس الشعر على خصلاتك واتركيها لمدة ساعة.

اشطفيها جيدًا باستخدام شامبو خفيف.

لأن الزبادي له خصائص ترطيب، فإنه يساعد في إصلاح الشعر الجاف والتالف، يترك شعرك مرطبًا ويجعله أكثر قابلية للتحكم.

الزبادي للتقليل من تلف الشعر

يحدث تساقط الشعر لعدة أسباب. أحدها هو عدم تلقي بصيلات الشعر التغذية المناسبة. يمكن أن يساعد استخدام الزبادي المليء بالعناصر الغذائية المفيدة لشعرك في إيقاف تساقط الشعر.

نصف كوب زبادي

3 ملاعق كبيرة من بذور الحلبة المطحونة

طريقة التحضير

يُمزج الزبادي مع بذور الحلبة معًا.

باستخدام فرشاة ضعيها على خيوطك.

احتفظ به لمدة ساعة ثم اشطفيه بشامبو خفيف.

يمكن أن يؤدي تطبيق الزبادي إلى تغذية خصلات الشعر وتقليل علامات التلف مثل الأطراف المتقصفة والجفاف وعلامات التلف الأخرى.

الزبادي يعالج قشرة الرأس

قشرة الرأس مشكلة شائعة، ولكن يمكن تجنبها باستخدام الزبادي الموضعي.

نصف كوب زبادي

طريقة التحضير

دلكي فروة رأسك بالزبادي.

اتركيه يرتاح لمدة 20 دقيقة ، ثم اشطفه بشامبو خفيف.

الفطريات هي أحد الأسباب الرئيسية لقشرة الرأس. يمكن للعدوى الفطرية أن تجعل فروة الرأس تنتج قشورًا في الجلد. الزبادي وهو مضاد طبيعي للفطريات، يساعد في إزالة جميع علامات قشرة الرأس.

طرق أخرى لاستخدام الزبادي في التجميل

يعتبر الزبادي مرطبًا ممتازًا للأيدي الجافة.

يمكن أن يؤدي استخدام الزبادي على أظافرك إلى جعلها تبدو أكثر لمعانًا.

يمكن أن تستفيد الكعب المتشقق من تدليك الزبادي.

يمكن أن يساعد تدليك أسنانك بالزبادي في تبييضها.

يمكنك إضافة الزبادي إلى أي نوع من أنواع الماسكات الخاصة بالشعر أو الوجه للاستفادة من فوائده.

يحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك الذي يعمل كمقشر طبيعي ويزيل خلايا الجلد الميتة.

يساعد في علاج الالتهابات الجلدية مثل السعفة وقدم الرياضيين بسبب محتواه من البروبيوتيك.

يساعد على ترطيب وإصلاح الشعر الجاف والتالف بخصائصه المرطبة.

بالإضافة إلى ذلك يوفر اللبن الزبادي العديد من الفوائد الصحية مع خصائصه الغذائية الغنية.

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