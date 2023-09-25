شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الإفراط في تناول القهوة قد يؤدى إلى الاكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة، نشرت في مجلة Psychiatry Research إن الأشخاص الذين يشربون أكثر من ستة أكواب يوميًا من القهوة كانوا أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب، بينما من يشرب كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة يوميًا لديهم خطر أقل للإصابة بالاكتئاب.

وأضافت الدراسة التي أجراها البنك الحيوي البريطاني عبر الإنترنت حول 152821 شخصًا في بريطانيا إن الكافيين يمكن أن يكون عاملا يؤثر على الصحة العقلية.



شرب القهوة والاكتئاب

وتابعت الدراسة أن 81% من المشاركين شربوا القهوة، ومن بين هؤلاء 41% شربوا من كوبين إلى ثلاثة أكواب يوميًا، و28% تناولوا كوبًا واحدًا، والباقون شربوا أكثر من ثلاثة.

وأوضحت الدراسة: "تدعم النتائج التي توصلنا إليها التوصية بأن الاستهلاك المعتدل للقهوة يمكن أن يكون جزءًا من نمط حياة صحي لمنع وإدارة الاكتئاب والقلق لدى عامة السكان".