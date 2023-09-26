ساعده وادعمه.. علم طفلك كيف يواجه التنمر فى مدرسته بخطوات بسيطة

القاهرة - سامية سيد - التنمر أحد أشكال الإساءة التى يعاني منها الكثير من الأطفال خاصة فى المدرسة، فالتنمر على الشكل أو الحجم أو الطريقة أو الأسلوب، كلها نوعيات وأشكال من الإساءة يتعرض لها أبناؤنا يوميًا فى المدرسة، ما يتطلب مواجهة حاسمة لمحاولة الحد من هذا السلوك غير الإنساني.

قد يتعرض طفلك للتنمر ولا يمكنه التصرف والدفاع عن نفسه، وتظهر عليه أعراض كـ تشتت الذهن والعصبية والتقلب المزاجي واضطراب الشهية والتصرف.

ووفقًا لتقرير نشره موقع orchidsinternationals فإن الآباء والأمهات يمكنهم مساعدة أبنائهم على التخلص هذا التنمر رويدًا، ومساعدتهم على مواجهته من خلال عدة نصائح مهمة، فلا يمكن أن تترك طفلك فى مهب هذه المشكلة فهو يعاني بالفعل، ومن أبرز تلك النصائح: