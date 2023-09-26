شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف فوائدها وكتر منها.. أكلات تحتوى على الأوميجا 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشار تقرير نشر بموقع clevelandclinic إلى أهمية أحماض الأوميجا غير المشبعة المفيدة للجسم، وأضاف أن المصادر الغذائية التى يمكن الحصول على الأوميجا منها كثيرة، وأوضح أنها تساعد على الحفاظ على صحة القلب وتقى من الإصابة بالسكتات، كما أنها تحافظ على مستويات الدهون الثلاثية وتساعد على الوقاية من تصلب الشرايين وأمراض القلب، وتساعد فى الحفاظ على نظام الأوعية الدموية ونظام الغدد الصماء.

وأضاف التقرير أن الأوميجا 3 لها الكثير من الفوائد الصحية، فهى دهون صحية غير مشبعة، وجودها فى الجسم أساسي وضروري، فهى تعمل على تعزيز عمل الجسم ووظائفه بشكل مثالي، كما أن الأوميجا أيضًا تقي من أبرز الأمراض والمشكلات وتقي الإنسان من الإصابة بالسرطان وجلطات الدم أيضًا، كما وجدت الدراسات ارتباطا كبيرا بينها وبين الوقاية من الإصابة بالزهايمر.

ولابد من الحصول على الأوميجا 3 من مصادرها الغذائية الصحية، ولا شك أنها توجد وبكميات متفاوتة فى أكلات كثيرة منها سمك السالمون بأنواعه وأشكاله وبنسبة عالية، وكل أنواع الأسماك بشكل عام تحتوى على الأوميجا خاصة سمك التونة والسردين والرنجة، فضلاً عن أن المكسرات بأنواعها تحتوى على كم هائل من الأوميجا، وتوجد الأوميجا 3 أيضًا فى زيت فول الصويا.

وينصح التقرير بضرورة زيارة طبيب مختص إذا أردنا تعاطى أقراص الأوميجا، أو تعاطيها من مصادر دوائية، وعدم الإسراف فى تناولها إلا بإشراف طبي لأنها قد تسبب مشكلات صحية عند المبالغة فى تعاطيها.