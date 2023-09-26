ب5 أطعمة خارقة .. علاج فقر الدم بالأكل

بيروت - نادين محمد - ينجم فقر الدم عن نقص الحديد، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات الهيموجلوبين. في حين أنه يؤثر في المقام الأول على النساء في سن الإنجاب، إلا أنه يمكن أن يكون الرجال والأطفال عرضة للإصابة به أيضاً. بالإضافة إلى ذلك، قد يشير الخفقان وبرودة اليدين والقدمين وشحوب الجلد والتعب إلى وجود حالة فقر دم كامنة.

في حين أن اتباع نظام غذائي صحي وتناول الأطعمة الغنية بالحديد يمكن أن يساعد في التحكم في فقر الدم.

ما هو فقر الدم؟

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يعد فقر الدم هو حالة ينخفض فيها عدد كرات الدم الحمراء أو مستويات الهيموجلوبين إلى أقل من المعدل الطبي عي، ومنع فقدان الدم عن طريق تحفيز تخثر الدم.

على الجانب الآخر، يؤدي فقر الدم إلى وصول كمية أقل من الأكسجين والهيموجلوبين إلى أجزاء مختلفة من الجسم. ونتيجة لذلك، تظهر عليك الأعراض التالية:

التعب والضعف

جلد شاحب

ضيق في التنفس

برودة اليدين والقدمين

صداع ودوخة

ألم صدر

تساقط الشعر

اضطراب نبضات القلب

صعوبة في التركيز

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أسباب فقر الدم

يمكن أن يحدث انخفاض في عدد كرات الدم الحمراء أو الهيموجلوبين نتيجة لثلاثة أسباب رئيسية:

الجسم لا ينتج ما يكفي من كرات الدم الحمراء.

تدمير كرات الدم الحمراء .

فقدان الدم بسبب الدورة الشهرية أو غيرها من أسباب النزيف.

يمكن أن تسبب مشاكل الجهاز الهضمي مثل مرض كرون والقرحة فقر الدم.

يعد تناول مسكنات الألم بشكل متكرر أيضاً من عوامل الخطر لفقر الدم.

الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً يمكن أن يصابوا بفقر الدم.

علاج فقر الدم بالأكل

على الجانب الآخر، يعد فقر الدم أثناء الحمل أمراً شائعاً، ولكن لا ينبغي تركه دون علاج. إليك أبرز الأطعمة والأعشاب لعلاج فقر الدم بالأكل:

1. أوراق المورينجا

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تساعد المورينجا على زيادة الوزن وتحسن من وظائف الجسم، وذلك لاحتوائها على البروتين اللازم لتكوين خلايا الدم الحمراء وتحسين نسبة الهيموجلوبين فضلاً عن تنشيط الدورة الدموية؛ مما يحمي من الأنيميا، كما أنها تعد مفيدة في علاج فقر الدم.

تعد أوراق المورينجا مليئة بالفيتامينات مثل A وC والحديد والكالسيوم والمغنيسيوم التي يمكن أن تساعد في علاج فقر الدم.

2. العسل الأسود

العسل الأسود منخفض السكر، ولكنه غني بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين ب6 والمغنيسيوم والكالسيوم والسيلينيوم. يمكن أن يساعد تناول العسل الأسود في زيادة مستويات الحديد في الجسم، وبالتالي تحسين مستويات الهيموجلوبين وعدد كرات الدم الحمراء، ومع ذلك لا يجب تناوله بكميات زائدة لأنه قد يسبب الإسهال.

3. التين والشمندر

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يعد التين غنياً بالحديد وهو مصادر جيدة لفيتامين أ والفولات والمغنيسيوم، ويساعد نقع التين على هضمه أسرع.

ولكن يجب عدم الإفراط في تناول التين، فقد يؤدي تناوله إلى مشاكل في الجهاز الهضمي.

4. الموز

يمكنك تحسين مستويات الحديد لديك بنسبة كبيرة عن طريق تناول الموز الأخضر أو الناضج؛ لأنه مليء بالحديد والبوتاسيوم وفيتامين C والفولات، كما أنه يوفر لجسمك العناصر الغذائية الأساسية اللازمة لإنتاج كرات الدم الحمراء الصحية، ورفع مستويات الهيموجلوبين.

نظراً لأن الموز يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والبوتاسيوم، فإن تناول الكثير منه يمكن أن يسبب زيادة الوزن وفرط بوتاسيوم الدم.

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5. التمر والزبيب

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يعتبر التمر والزبيب مصادر جيدة للحديد وفيتامين C الذي يعزز المناعة ويحسن امتصاص الحديد.

ومع ذلك يحتوي التمر والزبيب على نسبة عالية من السكر، وقد يرفع مستويات السكر في الدم لذلك لا ينصح بالإفراط في تناوله.

المصدر: موقع هيلث لاين