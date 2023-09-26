شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عند تناول عين الجمل؟.. ذاكرة أقوى وقلب صحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عين الجمل من المكسرات الغنية بالفوائد الصحية، وتناول عين الجمل كل يوم لا يشكل أي ضرر إلا إذا كنت تعاني من حساسية أو عدم تحمله، لكن إضافة عين الجمل إلى نظامك الغذائي اليومي يمكن أن يكون مفيدًا جدًا، خاصة إذا اخترته كبديل للأطعمة الأخرى الأقل كثافة في العناصر الغذائية في نظامك الغذائي، في هذا التقرير نتعرف على فوائد تناول عين الجمل لصحتك، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

​كم حبة عين جمل يجب أن تأكل في اليوم؟​

إن تناول حفنة من عين الجمل يوميًا يمكن أن يساعدك على تحقيق الفوائد العديدة يمكنك أيضًا نقعها طوال الليل مع مكسرات أخرى مثل اللوز، ثم تتناولها في الصباح مع هذه المكسرات الصحية.

فوائد عين الجمل

الفوائد الصحية المرتبطة بالاستهلاك المنتظم لعين الجمل:

يدعم صحة القلب

عين الجمل يحسن صحة القلب، بحسب ما ذكرت جمعية القلب الأمريكية، ما يعني أنه يلبي معايير المنظمة لكونه "غذاء صحي للقلب"، فهو منخفض في الصوديوم والدهون المشبعة والدهون المتحولة ويحتوي على 10% على الأقل من القيمة اليومية للفيتامينات A وC أو الحديد أو الكالسيوم أو البروتين أو الألياف الغذائية.

نظرًا لأن عين الجمل صحي للقلب، فإنه يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على لوحة الدهون لديك، مما يعني أنه غالبًا ما يقلل من "الكوليسترول السئ"، مثل الكوليسترول الضار في الجسم.

ووجدت دراسة نشرت في مجلة Circulation أن كبار السن الذين تناولوا حوالي حصتين من الجوز في اليوم لمدة عامين خفضوا مستويات الكوليسترول الضار LDL لديهم.

يساعد على تحسين الذاكرة والصحة المعرفية

أظهرت الأبحاث التي أجريت على الحيوانات والبشر، أن تناول عين الجمل له آثار إيجابية على الذاكرة وكذلك عمل الدماغ. قد يساعد تناول عين الجمل يوميًا على تقليل الالتهاب والحفاظ على الجذور الحرة، والتي يمكن أن تلحق الضرر بالخلايا وقد تؤدي إلى مرض الزهايمر والخرف بمرور الوقت.

يقلل من التوتر​

كشفت دراسة نشرت في مجلة Nutrients أن تناول حصتين من عين الجمل يوميًا لمدة 16 أسبوعًا أدى إلى تحسين مستويات التوتر والاكتئاب المبلغ عنها ذاتيًا.

علاوة على ذلك، فإن استهلاك عين الجمل في هذه الدراسة ساعد أيضًا في الحصول على فترة أطول من النوم وتحسين الصحة العقلية العامة للأشخاص.

عين الجمل مفيد لصحتك العقلية لأنه غني بالمركبات الداعمة للأعصاب بما في ذلك الميلاتونين وحمض الفوليك وفيتامين E والبوليفينول.

يحسن صحة الأمعاء

وجدت دراسة نشرت في مجلة مضادات الأكسدة أن عين الجمل لديه القدرة على العمل بمثابة البريبايوتك الذي يمكن أن يحسن صحة الأمعاء. إنهم يفعلون ذلك من خلال العمل كمصدر "غذاء" للميكروبات المفيدة في الجهاز الهضمي لديك.