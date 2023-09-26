شكرا لقرائتكم خبر عن من هم الممنوعون من تناول حلويات المولد؟.. استشاري يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند الاحتفال بـ المولد النبوي الشريف، على بعض المرضى توخى الحذر عن تناولها، فعند الإسراف فى تناولها يتعرضون لعديد من الخطر، وأيضًا يتعرضون للكثير من المشاكل الصحية، وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أوضح الدكتور محمد حلمي استشاري السمنة والنحافة في جامعة المنصورة، أن هناك بعض الأشخاص أو الفئات الممنوعة من تناول حلويات المولد، وهم:

- مرضى أنيميا البقوليات ممنوعون من تناول حلوى المولد المصنوعة من البقوليات كالسمسية والحمصية وغيرها من الحلويات التي تحتوي علي البقوليات، ولذا لتجنب التعرض لمضاعفات ومشاكل أنيميا البقوليات كارتفاع حرارة الجسم والرعشة والترجيع.

- مرضى السكر لا تفرطون في تناول حلويات المولد، ويمكنكم تناول قطعة صغيرة في الصباح، كما عليكم أن تعلمون أنكم ممنوعون من الملبن لأنها عالية السكر وقد يعرضك للكثير من المشاكل الصحية.

- الأشخاص المصابون بأمراض المعدة والقولون خاصة الاضطرابات الحادة، عليهم تجنب هذا الأمر وعدم الإفراط في تناولها.

- مرضى السمنة أي زيادة الوزن، وأيضًا من لديهم معدل الحرق منخفض ينصح بعدم تنالهم لحلويات المولد.

- من يعانون من أمراض الكلى لأنها تتسبب في قيام الكلي بمجهود كبير في حالة تناولها، مما يترتب علي هذا زيادة تعرض الكلي للمشاكل الصحية.

- إذا كان في عائلة مريض سرطان عليك تجنب تناول حلويات المولد، والسبب يرجع إلا أن السكر المتواجد بها يزيد من فرص التعرض لمشاكل صحية كثيرة وينشط الخلايا.