رجيم لخسارة 5 كيلو غرامات في الشهر  

بيروت - نادين محمد - العمل لساعات طويلة ومحاولة تحقيق التوازن بين المنزل والحياة يصعب مهمة إنقاص الوزن، وقد تلاحظين أن جسمكِ بدأ يفقد وزن بصعوبة بسبب روتين الحياة.

بعض التغييرات البسيطة قد تحقق خسارة كبيرة في الوزن، بشرط وضع خطة الاستمرار فيها، في هذا المقال نتناول طريقة تساعد على خسارة 5 كيلو جرام خلال شهر تقريبًا.

إذا كنتِ تخططين لخسارة الوزن السريع، فإن الخطوات التالية والالتزام بها يحقق هذا الهدف، بشرط الاستمرار على مدار شهر، وستلاحظين تعود الجسم على هذا الروتين من ثم ستستمري بسهولة في خطة إنقاص الوزن حتى لا ترتد الدهون مجددًا.

رجيم لإنقاص 5 كيلوغرامات من الدهون:

1- شرب الماء الدافئ في الصباح



هذه واحدة من النصائح المقترحة الأكثر شيوعًا ليس فقط لتقليل الوزن، ولكن أيضًا لتحسين عملية الهضم والصحة العامة. حاولي إضافة عصير الليمون الطازج إلى كوب من الماء الدافئ واشربيه أول شيء في الصباح وستشعرين بالفرق عندما تمارسي هذه العادة كل يوم.

الماء الدافيء مع الليمون يحفز تفتيت الدهون- المصدر freepik



2- لا تتخطي وجبة الإفطار أبدا



هذه هي القاعدة الذهبية لفقدان الوزن، لكن الكثير من الناس لا يدركون حقًا أهمية تناول وجبة إفطار صحية، والتي تعد أيضًا أهم وجبة في اليوم. يقال أن وجبة الإفطار تؤدي إلى عملية يُسمى التوليد الحراري، والتي تحفز عملية التمثيل الغذائي. أظهرت العديد من الدراسات أن تناول وجبة في الصباح يعزز عملية التمثيل الغذائي أكثر من تناول نفس الوجبة في المساء.

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3- توقفي عن تناول المشروبات السكرية



إذا كنتِ تحاولين إنقاص الوزن، عليكِ الحد من تناول المشروبات المحلاة بالسكر، مثل الصودا. توصف بأنها واحدة من أكثر الأطعمة غير الصحية على هذا الكوكب وترتبط بزيادة الوزن. يالمشروبات المحلاة لها آثار صحية كارثية عند تناولها بكميات زائدة.

4- التقليل من تناول الشاي والقهوة



تشير الدراسات إلى أن القهوة السوداء العادية يمكن أن تكون مفيدة عند محاولة حرق الدهون. وذلك لأن القهوة تحتوي على الكافيين الذي يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي ويزيد من حرق الدهون. لكن مشروبات القهوة ذات السعرات الحرارية العالية ليست في الواقع أفضل من الصودا. فهي مليئة بالكريمة والسكر الاصطناعيين غير الصحيين والمسببين للسمنة. اشربي الشاي الأخضر المليء بمضادات الأكسدة والخصائص الطبية الأخرى، يعتبر الشاي الأخضر من أكثر المشروبات الصحية لحرق دهون البطن.

5- صعود الدرج



اختاري الأنشطة التي تناسب روتينك اليومي - مثل صعود السلالم بدلاً من المصعد - لإنقاص الوزن والبقاء بصحة جيدة. يتم الحث على هذا النوع من الأنشطة من قبل خبراء الصحة الذين يشيرون إلى أدلة متزايدة على أن التمارين البسيطة على مدار اليوم يمكن أن يكون لها فوائد صحية كبيرة.

التمارين أساسية في رحلة فقدان الوزن- المصدر freepik

5- الأكل النظيف



ابدأ يبتناول كميات أقل من الأطعمة المصنعة. من الأفضل تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر مثل الكعك والمعجنات. بينما تناولي الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة مثل الأرز البني وخبز القمح الكامل ودقيق الشوفان لأنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات. بالنسبة للوجبات الخفيفة، من الأفضل تناول الفواكه والخضروات لأنها غنية بالمياه والألياف والفيتامينات. ولا تنسِ أن تشرب الكثير من الماء يوميًا أيضًا.

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الآن بعد أن عرفتِ كيفية خسارة 5 كيلوجرامات في الشهر، تذكري أنكِ بحاجة إلى الالتزام بهذا النظام الغذائي وخطة التمرين حتى تتمكن من تحقيق النتائج.

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