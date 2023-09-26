شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر تناول الملح والسكر على صحة القلب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثير من الناس يحبون تناول الملح والسكر في نظامهم الغذائي اليومى، لكن استهلاك الكثير من الملح والسكر يكون له آثار سلبية على صحة القلب، في هذا التقرير نتعرف على المخاطر المحتملة التي يشكلها الاستهلاك المفرط للسكر والملح على صحة القلب والأوعية الدموية، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

العلاقة بين تناول السكر ومرض القلب​

يمكن أن يكون للاستهلاك المفرط للسكر تأثير مباشر على صحة القلب، وعندما نستهلك الكثير من السكر، فإن أجسامنا تكافح من أجل معالجته بكفاءة.

وبمرور الوقت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى مقاومة الأنسولين، وهي حالة تصبح فيها خلايانا أقل استجابة للأنسولين، وهو الهرمون المسئول عن تنظيم نسبة السكر في الدم. غالبًا ما تسير مقاومة الأنسولين جنبًا إلى جنب مع السمنة وتراكم الدهون حول البطن، وهو مزيج خطير يُعرف باسم سمنة البطن.هذه الدهون في البطن لا تؤثر فقط على مظهرنا؛ بل تلعب دورًا محوريًا في تطور أمراض القلب والأوعية الدموية.

دهون البطن نشطة في عملية التمثيل الغذائي وتطلق مواد ضارة في مجرى الدم، كما أنها تعطل توازن الهرمونات المختلفة التي تنظم ضغط الدم ومستويات الكوليسترول وتخثر الدم كل هذه العوامل تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب.علاوة على ذلك، فإن الإفراط في تناول السكر يمكن أن يؤدي إلى تنكس الكبد الدهني، المعروف باسم الكبد الدهني.

الكبد الدهني هو عامل خطر آخر للإصابة بأمراض القلب. فهو يعطل قدرة الكبد على معالجة الدهون والسكريات بشكل فعال، مما يؤدي إلى زيادة مستويات الدهون الضارة في مجرى الدم.في حين أن السكر يستحوذ على الكثير من الاهتمام، فإن الملح يكمن بهدوء في الخلفية كمساهم رئيسي في مشاكل القلب.الإفراط في تناول الملح هو المسؤول الأول عن ارتفاع ضغط الدم، وهي حالة تتميز بارتفاع ضغط الدم.

​​​​ارتفاع ضغط الدم وتناول الملح

ارتفاع ضغط الدم هو القاتل الصامت الذي يعرض الفرد لمشاكل في القلب، عندما نستهلك الكثير من الملح، فإنه يتسبب في احتفاظ أجسامنا بالسوائل الزائدة، مما يزيد من حجم الدم ويضع ضغطًا إضافيًا على الشرايين.

بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي هذا الضغط المستمر على الشرايين إلى إتلافها، مما يسهل تراكم الكوليسترول واللويحات على جدرانها، وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى تصلب الشرايين، وهي حالة تصبح فيها الشرايين ضيقة ومتصلبة، مما يقلل من تدفق الدم إلى القلب.

السيطرة على صحة قلبك

من الضروري اتخاذ خطوات استباقية لحماية قلوبنا فيما يلي بعض النصائح العملية لمساعدتك على البدء:

-الحد من تناول السكر: على الرغم من صعوبة التخلص من السكر تمامًا، حاول التقليل من تناول الوجبات الخفيفة والمشروبات والحلويات السكرية اختر البدائل الصحية مثل الفواكه الطازجة.

-قراءة الملصقات: تحقق من الملصقات الغذائية بحثًا عن السكريات المخفية،غالبًا ما يُطلق على السكر أسماء مختلفة، مثل السكروز والفركتوز والجلوكوز كن حذرا من هذه المكونات.

-قلل من استهلاك الملح: انتبه إلى كمية الملح التي تتناولها عن طريق استخدام كمية أقل من الملح أثناء الطهي وعلى المائدة. وأيضا تجنب الأطعمة المصنعة.

-اختر الأطعمة الطازجة: اختر الأطعمة الطازجة الكاملة مثل الفواكه والخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة.

-ممارسة الرياضة بانتظام: مارس النشاط البدني للحفاظ على وزن صحي وتقليل خطر الإصابة بمقاومة الأنسولين والسمنة في منطقة البطن.

-الفحوصات المنتظمة: قم بجدولة فحوصات منتظمة مع طبيبك لمراقبة ضغط الدم ومستويات الكوليسترول وصحة القلب بشكل عام.